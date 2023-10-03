موعد إجازة 6 أكتوبر 2023 للقطاعين العام والخاص

موعد إجازة 6 أكتوبر.. يبحث الكثير من الموظفين عن موعد إجازة 6 أكتوبر، الموافق يوم الجمعة المقبل من الشهر الحالي.

وتوفر «الدستور» في خدمة لزوارها موعد إجازة 6 أكتوبر في التقرير التالي:



موعد إجازة 6 أكتوبر



قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تغيير موعد إجازة عيد القوات المسلحة لتصبح يوم الخميس المقبل الموافق 5 أكتوبر 2023 بدلًا من يوم الجمعة 6 أكتوبر.



وأشار رئيس الوزراء في تصريحاته، إلى أن يوم 6 أكتوبر سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.



موعد إجازة 6 أكتوبر.. 3 أيام إجازة متتالية للموظفين



الخميس 5 أكتوبر 2023 إجازة عيد القوات المسلحة

الجمعة 6 أكتوبر 2023 عطلة أسبوعية

السبت 7 أكتوبر 2023 عطلة أسبوعية



موعد إجازة 6 اكتوبر.. موعد استئناف العمل بعد الإجازة



وتستأنف المؤسسات بجميع القطاعات العمل يوم الأحد 8 أكتوبر 2023، لتكون إجازة 6 أكتوبر هي آخر إجازة رسمية في عام 2023.



موعد إجازة 6 اكتوبر.. أيام العطلات والإجازات

الخميس 5 أكتوبر 2023 إجازة عيد القوات المسلحة

الجمعة 6 أكتوبر 2023 عطلة أسبوعية

السبت 7 أكتوبر 2023 عطلة أسبوعية

الجمعة 13 أكتوبر 2023 عطلة أسبوعية

السبت 14 أكتوبر 2023 عطلة أسبوعية

الجمعة 20 أكتوبر 2023 عطلة أسبوعية

السبت 21 أكتوبر 2023 عطلة أسبوعية

الجمعة 27 أكتوبر 2023 عطلة أسبوعية

السبت 28 أكتوبر 2023 عطلة أسبوعية



موعد إجازة 6 أكتوبر.. الإجازة السنوية لموظفي القطاع الخاص



هناك حالات يمكنها الحصول علي إجازة سنوية 21 يوما وحالات أخري تحصل على شهرا وفقا لنص المادة رقم 47 من الباب الرابع الخاص بالإجازات، والتي تنص علي أنه مدة الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، وتزيد إلى 30 يومًا.



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