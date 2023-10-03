الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد إجازة 6 أكتوبر 2023 للقطاعين العام والخاص

إجازة 6 أكتوبر
إجازة 6 أكتوبر

موعد إجازة 6 أكتوبر.. يبحث الكثير من الموظفين عن موعد إجازة 6 أكتوبر، الموافق يوم الجمعة المقبل من الشهر الحالي.

وتوفر «الدستور» في خدمة لزوارها موعد إجازة 6 أكتوبر في التقرير التالي:


موعد إجازة 6 أكتوبر


قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تغيير موعد إجازة عيد القوات المسلحة لتصبح يوم الخميس المقبل الموافق 5 أكتوبر 2023 بدلًا من يوم الجمعة 6 أكتوبر.


وأشار رئيس الوزراء في تصريحاته، إلى أن يوم 6 أكتوبر سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.


موعد إجازة 6 أكتوبر.. 3 أيام إجازة متتالية للموظفين


الخميس 5 أكتوبر 2023 إجازة عيد القوات المسلحة
الجمعة 6 أكتوبر 2023 عطلة أسبوعية
السبت 7 أكتوبر 2023 عطلة أسبوعية

رابط الاستعلام عن زيادة المعاشات أكتوبر 2023 بالرقم القومي وموعد تطبيقها

"المالية" تعلن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023


موعد إجازة 6 اكتوبر.. موعد استئناف العمل بعد الإجازة


وتستأنف المؤسسات بجميع القطاعات العمل يوم الأحد 8 أكتوبر 2023، لتكون إجازة 6 أكتوبر هي آخر إجازة رسمية في عام 2023.


موعد إجازة 6 اكتوبر.. أيام العطلات والإجازات 

  • الخميس 5 أكتوبر 2023 إجازة عيد القوات المسلحة
  • الجمعة 6 أكتوبر 2023 عطلة أسبوعية
  • السبت 7 أكتوبر 2023 عطلة أسبوعية
  • الجمعة 13 أكتوبر 2023 عطلة أسبوعية
  • السبت 14 أكتوبر 2023 عطلة أسبوعية
  • الجمعة 20 أكتوبر 2023 عطلة أسبوعية
  • السبت 21 أكتوبر 2023 عطلة أسبوعية
  • الجمعة 27 أكتوبر 2023 عطلة أسبوعية
  • السبت 28 أكتوبر 2023 عطلة أسبوعية


موعد إجازة 6 أكتوبر.. الإجازة السنوية لموظفي القطاع الخاص


هناك حالات يمكنها الحصول علي إجازة سنوية 21 يوما وحالات أخري تحصل على شهرا وفقا لنص المادة رقم 47 من الباب الرابع الخاص بالإجازات، والتي تنص علي أنه مدة الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، وتزيد إلى 30 يومًا.
 

اقرأ أيضا أخبار ذات صلة:

اجازة 6 اكتوبر موعد إجازة 6 أكتوبر مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء القوات المسلحة الادارة المحلية القطاع العام قطاع الأعمال العام

الأكثر قراءة

"مفاجأة طال انتظارها".. انخفاض أسعار هذه السلع الأسبوع المقبل (فيديو)

بعد قرارات الحكومة اليوم.. اتحاد الصناعات يكشف موعد انخفاض أسعار السلع

الغرف التجارية تزف بشرى سارة عن انخفاض الأسعار (فيديو)

لليوم التاسع.. أهالي الشروق يدعمون السيسي بتوكيلات الترشح للرئاسة

لتهنئته بمنصبه الجديد.. رئيس هيئة قضايا الدولة يستقبل محافظ الدقهلية

"المالية" تعلن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

العبور إلى الجمهورية الجديدة

مدحت بشاى

خطايا السنة الإخوانية السوداء

مؤمن المحمدي

الكباب

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل) مُنحنى العنف وآليات التفكيك (2)

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (5)

وائل لطفي

إنجازات الماضى وتحديات المستقبل

منى رجب

العبور الي الجمهورية الجديدة

ماجد حبته

الفقر.. المخدرات.. والفوضى

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

"أيام الدم والنار".. جولدا مائير تروى لحظات الرعب من "أكتوبر 73": اقتلونى إذا وصل المصريون إلى منزلى فى تل أبيب

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 أطفال من تل الرميدة بمدينة الخليل

الرئاسة الفلسطينية تحذر من استمرار اقتحامات المستوطنين القدس تحت حماية الاحتلال