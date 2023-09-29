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مصر

6 أكتوبر.. مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023 بعد المولد النبوي

الإجازات الرسمية
الإجازات الرسمية

يترقب الكثير من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص عن مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023 بعد المولد النبوي، والذي احتفل به المواطنين يوم الأربعاء الماضي الموافق 27 سبتمبر الجاري، الموافق 12 ربيع الأول هجريًا.

مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023 بعد المولد النبوي

وتعد إجازة 6 أكتوبر 2023، آخر الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023، ويبدأ الموظفين صباح يوم الأحد 8 أكتوبر 2023؛ استئناف العمل في مؤسسات بجميع القطاعات، ولا يوجد إجازات أخرى في عام 2023، إلا العطلات الأسبوعية الجمعة والسبت من كل أسبوع.

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد قرر تبكير موعد إجازة 6 أكتوبر 2023، لتكون يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر، بدلًا من موعده الأساسي نظرًا لأنة يصادف يوم الجمعة "عطلة أسبوعية"، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة؛ بمناسبة ذكرى انتصارات 6 أكتوبر.

 

الموعد الرسمي لإجازة 6 أكتوبر 2023

وجاء نص القرار كالتالي:

استعرضت الجريدة الرسمية في عددها 38 مكرر (د)، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3675 لسنة 2023، والذي تنص المادة الأولى منه على: أن يكون يوم الخميس الموافق 5 من شهر أكتوبر عام 2023 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص، بدلًا من يوم الجمعة الموافق 6 من شهر أكتوبر عام 2023 ميلادية، وذلك بمناسبة عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر).

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إجازة المولد النبوي الشريف

وكان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد قرر منح الموظفين العاملين في الوزرات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام أمس الخميس 28 سبتمبر إجازة مدفوعة الأجر بدلًا من الأربعاء الموافق 27 سبتمبر.

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وفى ذات السياق منحت وزارة العمل، إجازة المولد النبوي 2023 للقطاع الخاص، أمس الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023، إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص؛ بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف.

العطلات الأسبوعية في شهر أكتوبر 2023:

  • يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر 2023 (إجازة رسمية في ذكرى القوات المسلحة).
  • يوم الجمعة الموافق  6 أكتوبر 2023 (عطلة أسبوعية).
  • يوم السبت الموافق 7 أكتوبر 2023 (عطلة أسبوعية).
  • يوم الجمعة الموافق 13 أكتوبر 2023 (عطلة أسبوعية).
  • يوم السبت الموافق 14 أكتوبر 2023 (عطلة أسبوعية).
  • يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023 (عطلة أسبوعية).
  • يوم السبت الموافق 21 أكتوبر 2023 (عطلة أسبوعية).
  • يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر 2023 (عطلة أسبوعية)
  • يوم السبت الموافق 28 أكتوبر 2023 (عطلة أسبوعية).
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