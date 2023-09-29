الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الأحد.. موعد عودة عمل البنوك بعد إجازة المولد النبوي

البنوك
البنوك

يبحث كثير من المواطنين وأصحاب المال والأعمال على محرك البحث العالمي الشهير جوجل عن موعد عودة عمل البنوك بعد إجازة المولد النبوي، لمعرفة موعد بدء العمل وتلقي الخدمات البنكية والمصرفية. 

موعد عودة عمل البنوك بعد إجازة المولد النبوي 

وفي هذا التقرير، يرصد "الدستور" التفاصيل والمعلومات الكاملة موعد عودة عمل البنوك بعد إجازة المولد النبوي وأبرز الخدمات التي تقدمها البنوك للمواطنين.

ميعاد عودة عمل البنوك بعد اجازة المولد النبوي 2023

قرر البنك المركزي المصري أن تستأنف البنوك عملها مرة أخرى بعد انتهاء إجازة المولد النبوي الشريف والعطلة الأسبوعية لتبدأ صباح يوم الأحد 1 أكتوبر 2023.

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مواعيد عمل البنوك فى شهر أكتوبر 2023

تبدأ مواعيد العمل بجميع البنوك في مصر خلال شهر أكتوبر الجاري من الساعة 8.30 صباحًا حتى 3 عصرًا يوميًا عدا الجمعة والسبت من كل أسبوع، في حين يعمل الموظفين من الساعة 8 صباحًا إلى 4 عصرًا.

موعد إجازة المولد النبوي 2023 في البنوك المصرية

كان البنك المركزي المصري قد قرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر أمس الخميس 28 سبتمبر 2023، بمناسبة الاحتفال بذكري المولد النبوي الشريف 1445هــ.

  3  أيام عطلة البنوك بمناسبة إجازة المولد النبوي

وبموجب قرار البنك المركزي ستنتهي إجازة المولد النبوي الشريف بالبنوك 3 أيام يوم الخميس بالإضافة ليومي الجمعة والسبت الإجازة الأسبوعية للعاملين بالدولة

نائب "البنك المركزى" يلتقى وزيرة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية

موعد إجازة المولد النبوي

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرار بمنح الموظفين العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، إجازة المولد النبوي الشريف يوم الخميس 28 سبتمبر 2023، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بدلًا من الأربعاء 27 سبتمبر 2023.

أبرز الخدمات البنكية الإلكترونية المقدمة للمواطنين

يمكنك إجراء بعض المعاملات البنكية السريعة من خلال ماكينات الصراف الآلي خدمة السحب والإيداع، والتحويل من حساب إلى حساب آخر، سداد مستحقات البطاقة الائتمانية، سداد أقساط القروض، سداد الفواتير والمصروفات الدراسية من خلال خاصية فوري الموجودة في الماكينة، وشحن رصيد التليفون، التبرع للجمعيات الخيرية، طباعة كشف حساب مختصر.

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