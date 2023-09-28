آخر الإجازات الرسمية.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2023 للقطاع العام والخاص

أيام قليلة تفصلنا عن احتفالات الذكرى الـ50 بانتصار أكتوبر 1973، لذا يكثر التساؤل عن موعد إجازة 6 أكتوبر 2023 للقطاع العام والخاص عبر جوجل، لكافة العاملين في القطاعين الحكومي والخاص.

موعد إجازة 6 أكتوبر 2023 للقطاع العام والخاص

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير موعد إجازة 6 أكتوبر 2023 للقطاع العام والخاص.

ويوافق 6 أكتوبر في هذا العام، يوم جمعة، وهو يوم إجازة أسبوعية، لذا سوف يتم تقديم الإجازة الخاص في هذه المناسبة إلى يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر 2023. لكي تصبح الإجازة في يوم الخميس، وسوف يعقبها يوم الجمعة، وهو يوم الإجازة الأسبوعية الرسمية، ويوم السبت، ويكون إجازة أيضا في بعض المصالح الحكومية وعدد من الهيئات.

آخر إجازة رسمية في عام 2023

وتعتبر إجازة 6 أكتوبر هي آخر إجازة رسمية يحصل عليها جميع المصريون في عام 2023، كما سوف تعم إجازة 6 أكتوبر على طلبة الجامعات والمدارس المصرية وكافة العاملين والموظفين في الهيئات الحكومية والقطاع الخاص.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، بصفته رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 5 من أكتوبر 2023، هو إجازة رسمية تكون مدفوعة الأجر، لكافة العاملين في الوزارات وفي المصالح الحكومية وجميع الهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وفي شركات القطاع العام، واجازة شركات قطاع الأعمال العام، وفي شركات القطاع الخاص، وذلك يكون بدلًا من يوم الجمعة الموافق يوم 6 من أكتوبر 2023، وتكون بمناسبة ذكرى عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر.

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ذكرى حرب أكتوبر المجيدة

تعتبر ذكرى 6 أكتوبر المجيدة هي من أبرز المناسبات التي يكون لها صدى عظيم بنفوس المصريين، فمنذ الانتصار عام 1973 سيكرر المصريون وتكون على مدار 50 عاما الاحتفال في هذه الذكرى التي ستخلد مجد البلاد.

ولم يقتصر الاحتفال على مصر فقط وبل سوف يحتفل بهذه المناسبة الوطن العربي بأكمله، وذلك يكون تخليدًا للدور البطولي للقوات المسلحة المصرية ويكون بطرد العدوان الإسرائيلي عن جميع أراضي دولة سيناء الحبيبة.