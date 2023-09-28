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مصر

مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023 بعد المولد النبوي

الإجازات الرسمية
الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023

تستمر عمليات البحث عبر محرك “جوجل”، عن مواعيد الإجازات المتبقية من عام 2023، بالتزامن مع المولد النبوي الشريف.

ويترقب الكثير من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023 بعد المولد النبوي، والذي يحل اليوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر الجاري، الموافق 12 ربيع الأول هجريًا.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023

وقرر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منح الموظفين العاملين في الوزرات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام غدًا الخميس 28 سبتمبر الجاري، إجازة مدفوعة الأجر بدلًا من اليوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر.

كما أعلنت وزارة العمل، موعد إجازة المولد النبوي 2023 للقطاع الخاص، على أن يكون غدًا الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023، إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص؛ بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف.

مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023 بعد المولد النبوي

وتعد إجازة 6 أكتوبر 2023، آخر الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023، ويبدأ الموظفين صباح يوم الأحد 8 أكتوبر 2023؛ استئناف العمل في مؤسسات بجميع القطاعات، ولا يوجد إجازات أخرى في عام 2023، إلا العطلات الأسبوعية الجمعة والسبت من كل أسبوع.

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وفي هذا السياق، قرر رئيس مجلس الوزراء، تبكير موعد إجازة 6 أكتوبر 2023، لتكون يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر القادم، بدلًا من موعده الأساسي نظرًا لأنة يصادف يوم الجمعة "عطلة أسبوعية"، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة؛ بمناسبة ذكرى انتصارات 6 أكتوبر.

العطلات الأسبوعية في شهر أكتوبر 2023:

  • يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر 2023 (إجازة رسمية في ذكرى القوات المسلحة).
  • يوم الجمعة الموافق  6 أكتوبر 2023 (عطلة أسبوعية).
  • يوم السبت الموافق 7 أكتوبر 2023 (عطلة أسبوعية).
  • يوم الجمعة الموافق 13 أكتوبر 2023 (عطلة أسبوعية).
  • يوم السبت الموافق 14 أكتوبر 2023 (عطلة أسبوعية).
  • يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023 (عطلة أسبوعية).
  • يوم السبت الموافق 21 أكتوبر 2023 (عطلة أسبوعية).
  • يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر 2023 (عطلة أسبوعية)
  • يوم السبت الموافق 28 أكتوبر 2023 (عطلة أسبوعية).
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