الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مواعيد الإجازات في المدارس الترم الأول 2023-2024

الإجازات في المدارس
الإجازات في المدارس الترم الأول

تستمر عمليات البحث عبر محرك “جوجل” عن مواعيد الإجازات في المدارس، بالتزامن مع اقتراب انطلاق الفصل الدراسي الأول في العام الجديد 2023- 2024.

وتبدأ الدراسة بشكل رسمى فى المدارس يوم السبت المقبل الموافق 30 سبتمبر، حسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024.

ونستعرض لكم فى السطور التالية مواعيد الاجازات فى الفصل الدراسي الأول.

مواعيد الإجازات في المدارس الترم الأول 2023-2024

  • 6 أكتوبر بمناسبة انتصارات أكتوبر.
  • 7 يناير 2024  عيد الميلاد المجيد.
  • 25 يناير 2024 بمناسبة الثورة.
  • تبدأ إجازة نصف العام الدراسى يوم 27 يناير 2024.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023 -2024

وحددت وزارة التربية والتعليم الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023 -2024، حيث يبدأ العام الدراسي الجديد 2023 -2024 يوم 30 سبتمبر 2023، ويستمر حتى 8 يونيو 2023 بإجمالي 35 أسبوعا لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية والرسمية للغات والخاصة لغات.

موعد بداية وانتهاء الفصل الدراسي الأول

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد 2023 -2024 سيبدأ يوم 30 سبتمبر 2023 وسيستمر حتى الخميس 25 يناير 2024، فيما ستبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 -2024 الأحد 14 يناير 2024، وستبدأ امتحان الفصل الدراسى الأول 2023 -2024 لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

موعد بداية العام الدراسى فى المدارس الأزهرية 2023

مواعيد الحضور والانصراف في المدارس المصرية اليابانية

وحددت الخريطة الزمنية موعد بداية إجازة نصف العام الدراسي 2023 -2024 والتي ستبدأ يوم 27 يناير 2024، وتستمر لمدة أسبوعين وتنتهي إجازة الفصل الدراسي الأول 2023 2024 يوم الخميس 8 فبراير 2024 لكل الصفوف الدراسية.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني وامتحانات نهاية العام

فيما يبدأ الفصل الدراسي الثاني 2023 -2024 للمدارس الحكومية يوم السبت 10 فبراير 2024 ويستمر حتى الخميس 6 يونيو 2024، وستبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 -2024 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024، ويخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

ووفقا للخريطة الزمنية التي حددتها وزارة التعليم، من المرتقب أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 2024 يوم السبت 1 يونيو 2024، وستبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 السبت 15 يونيو 2024.

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وأوضحت وزارة التعليم أن فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.

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