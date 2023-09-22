تعرف على أسعار الزى المدرسى والحقائب بمعرض "أهلا مدارس 2023" بفيصل

افتتح معرض “أهلا مدارس” 2023 يوم الأحد الماضي 17 سبتمبر، ويستمر حتى 14 أكتوبر 2023، والذي لاقى إقبالًا كبيرًا من قبل أولياء الأمور والمواطنين لشراء مستلزمات العام الدراسي الجديد بأسعار مخفضة في ظل ارتفاع أسعارها في المكتبات والمحلات، وهو ما جعل العديد من المواطنين يقبلون على معرض أهلًا مدارس المقام بمنطقة فيصل والذي يعد المعرض الرئيسي في محافظة الجيزة.

أسعار الزي المدرسي بمعرض أهلا مدارس 2023

وشهدت أسعار الزي المدرسي بمعرض أهلًا مدارس 2023 تخفيضات كبيرة تراوحت ما بين 30 لـ 50%، وجاءت كالآتي:

سعر تي شيرت قطن مقاس 6/8/10 بـ110 جنيها.

سعر تي شيرت مقاس 12/14/16 بـ125 جنيها.

أما سعر شروال قطن مقاس 6/10 بـ90 جنيها.

وسعر شروال قطن مقاس 12/14/16 بـ100 جنيه.

و سعر شروال ميلتون مقاس 6/8/10 يتراوح سعره ما بين 125 جنيها و150 جنيها.

فيما كان سعر سويت شيرت مقاس 4/6 بـ145 جنيها.

والسويت الشيرت مقاس 8/10/12 بـ160 جنيها.

وسعرسويت شيرت مقاس 14/16 بـ170 جنيها.

أسعار الشنط المدرسية بمعرض أهلا مدارس 2023

أيضًا جاءت أسعار الشنط المدرسية بتخفيضات تصل إلى 50%، أبرزها كالآتي:

سعرالشنطة الكتان- "مقاس 14" بـ120 جنيها.

الشنطة الكتان "مقاس 16" بـ140 جنيها.

الشنطة الكتان "مقاس 19" يتراوح سعرها ما بين 150 جنيها و180 جنيها.

شنطة خامة "وتر بروف" يتراوح سعره ما بين 280 جنيها و320 جنيها.

شنطة مدرسة-لاب توب "مقاس 14" بـ200 جنيه.

شنطة مدرسة-لاب توب "مقاس 16" بـ240 جنيه.

شنطة مدرسة-لاب توب "مقاس 19" يتراوح سعرها ما بين 350 جنيها و440 جنيها.

والشنطة تروللي يتراوح سعرها ما بين 520 جنيها و700 جنيه.

معرض أهلا مدارس 2023

ويضم معرض أهلا مدارس بمنطقة فيصل التابعة لمحافظة الجيزة ٦٠ عارضاً، ٧ أجنحة تابعة للشركة القابضة للمنتجات الغذائية، ١٣ لمنتجات غذائية أخرى، و٧ أجنحة للحقائب المدرسية، و٦ أجنحة للأحذية، و١٢ جناحاً للملابس، و١٤ جناحاً للأدوات المدرسية والمكتبية، بالإضافة إلى وجود جناح واحد للكتب المدرسية الخارجية، ويقدم المنتجات بتخفيضات تتراوح ما بين 30 لـ 50% بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين.

وحرصت الدولة المصرية على وجود معرض أهلًا مدارس 2023 في كافة محافظات مصر، إلا أن المعرض الرئيسي موجود داخل مبنى جهاز تنمية المشروعات بمدينة نصر، ويقام معرض أهلا مدارس 2023 في عدد من المناطق بمحافظة الجيزة، حيث أنه تم اعتماد 5 أماكن لإقامة المعرض في الأماكن التالية، منطقة فيصل، إمبابة، العمرانية، حدائق أكتوبر، البدرشين، بالإضافة إلى الشوادر والعربات المتنقلة التي يتم توافرها في مختلف الأحياء والمناطق.