موعد بداية العام الدراسى فى المدارس الأزهرية 2023

يبحث عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن موعد بداية العام الدراسي فى المدارس الأزهرية، وتسلط «الدستور» في السطور التالية الضوء على كافة التفاصيل الخاصة بموعد دخول المدارس الأزهرية.

موعد بداية العام الدراسي الجديدة ٢٠٢٣ بالمدارس الأزهرية

وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم فأن موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس الأزهرية، لعام 2023-2024 يوم السبت 30 سبتمبر2023 ، بناء على قرار وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازى، حيث قرر دخول المدارس الأزهرية في ذلك الموعد، وسيتم توفير الإمكانات التقنية والبشرية للمعاهد الأزهرية وتلبية احتياجاتها من المدرسين والموجهين وسيتم الانتهاء من توفير الكتب.



توفير كافة الاحتياجات الخاصة بالعام الدراسي الجديد بالمدارس الأزهرية

ويتم فى الوقت الحالي توفير كافة الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد بالمدارس الأزهرية لعام ٢٠٢٣، حيث يستعد مديرو القطاعات لتوفير كافة الاحتياجات الخاصة ببداية العام الدراسي الجديد لعام ٢٠٢٣ حيث يتم العملعلى سد كافة الاحتياجات من المدرسين لعدم مواجهة أى عجز فى هذا الأمر، لذا يتم حاليا الاستعداد الكامل للأمر ليتمكنوا من استقبال الطلاب بالمدراس الأزهرية.

كما يتم فى الوقت الحالي العمل على الاستعداد الكامل لبداية العام الدراسي الجديد من أجل توفير بيئة مناسبة للطلبة خلال العام الدراسي الجديد في المدارس الأزهرية، حيث يتم حاليا تحضير المدارس بشكل نهائي وكذلك العمل على تحضير الفصول داخل المدارس الأزهرية.

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: امتحانات الثانوية الأزهرية للعام للدراسي 2023/ 2024، ستبدأ 30 مايو المقبل.

وكان قد أكد أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن امتحانات الثانوية الأزهرية للعام للدراسي 2023/ 2024، ستبدأ 30 مايو المقبل، لافتا إلى أن إجازة نصف العام ستبدأ 26 يناير 2024 ولمدة أسبوعين، وأن قطاع المعاهد الأزهرية سيعقد اجتماعات مع مديري المناطق عقب العيد لبحث الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2023-2024.



الجدير بالذكر أن العام الدراسي الجديد هناك تشديدات قوية على ضرورة الإلتزام بكافة المعايير التي وضعتها الوزارة لكي يتم التسهيل على الطلاب.