"مطروح الأزهرية" تُكرم 70 طالب متميز ضمن المشروع الصيفي القرآني

كرمت الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، مساء اليوم، الثلاثاء، 70 طالب من المتميزين بالمعاهد الأزهرية والكتاتيب، خلال الحفل الختامي للمشروع الصيفي القرآني، تحت رعاية رئيس الإدارة المركزية الشيخ عبد العظيم سالم.

المشروع الصيفي القرآني

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة الشيخ صابر الشرقاوي، مدير إدارة شئون القرآن الكريم بالمنطقة الأزهرية، والذي هنأ فيها الطلاب المتميزين، مؤكدا على أهمية المشروع الصيفي القرآني خلال الإجازة الصيفية، ودوره في إعداد جيل قرآني واعد متخلق بأخلاقه، منتميا لدينه ووطنه وأمته.

كما ثمن جهود المشرفين علي المشروع، موجهاً الشكر والتقدير لأولياء الأمور في تشجيع أبنائهم على تعلم وتدبر القرآن الكريم.

توزيع شهادات تقدير وجوائز

وفي نهاية الحفل، قام مدير إدارة شؤون القرآن بتوزيع شهادات التقدير والجوائز علي الطلاب ومشرفي المشروع.

يذكر أن الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية قد اعلنت عن المشروع الصيفي لتحفيظ القرآن الكريم في الفترة الصيفية، للاستفادة منها في حفظ القرآن الكريم في شكل مجموعات، ليقوم الطلاب والطالبات بمراجعة المقررات السابقة من القرآن الكريم.

وفى سياق اخر، أطلقت إدارة التعليم النموذجي بمنطقة مطروح الأزهرية، فعاليات البرنامج التدريبي "اكتشف" لتنمية المهارات العلمية والتكنولوجية، لتلاميذ الصفوف (الرابع - الخامس - السادس) بمدرسة مطروح النموذجية الابتدائية، والذي يستمر لمدة 4 أشهر.

تنمية وعي التلاميذ بالمهارات العلمية والتكنولوجية

ويهدف البرنامج إلى تنمية وعي التلاميذ بالمهارات العلمية والتكنولوجية، وتنمية مهارات التفكير، وتشجيع المتميزين والموهوبين منهم، وذلك عبر مجموعة من الأنشطة العلمية والتكنولوجية، فضلاً عن الألعاب التعاونية والأنشطة اللاصفية والزيارات الميدانية التي يقوم بها التلاميذ.

وينفذ "نادي العلوم" بمدرسة مطروح النموذجية الأنشطة المختارة تحت إشراف نادية مهني، مسؤولة البرنامج، وذلك بمعايير العلوم التي يدرسها التلاميذ في تلك المراحل الابتدائية، كما يوفر النادي فرصًا للتلاميذ للتطبيق العملي ولإنماء المهارات المكتسبة من المناهج الدراسية.