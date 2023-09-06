الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس أزهر مطروح يستقبل وفد "حياة كريمة" لبحث سبل التعاون

صورة من الحدث
صورة من الحدث

استقبل فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم، المنسق العام لمؤسسة “حياة كريمة” بالمحافظة الدكتور عبدالجليل خيرت ومدير مكتب مطروح العقيد أحمد نجم، وذلك في إطار تبادل الرؤى حول ما يتعلق بمشاركة طلاب الأزهر فى المبادرات التى تنظمها المؤسسة ودعمها.

_ مشاركة المنطقة الأزهرية فى مبادرات حياة كريمة 

 وتناول اللقاء المقترحات المختلفة لمشاركة المنطقة الأزهرية في المبادرات المختلفة لمؤسسة "حياة كريمة" والتي تتضمن العديد من الأفكار البناءة والبرامج التنموية، وتعزيز المشاركة الطلابية بالمعاهد الأزهرية.

_ ترسيخ روح التعاون والانتماء

ومن جانبه أشاد المنسق العام لـ«حياة كريمة» بالمحافظة بالدور المهم لمؤسسة الأزهر الشريف، لترسيخ روح التعاون والانتماء في سبيل النهوض بالوطن ورفعته وتقدمه واستقراره، مشيدا بحرص الأزهر  على التعاون مع مؤسسات الدولة كافة.
 
يأتي ذلك تفعيلا للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لبناء الإنسان المصري وتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية، وتماشيا مع خطة الدولة للنهوض بقطاع التعليم وتطوير المنظومة التعليمية، لتحقيق التنمية الشاملة في مختلف النجوع والقري المصرية المختلفة.

_ مناقشة المشروعات التنموية المقترحة بالمرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”

وفى سياق آخر، كان قد ناقش اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، المشروعات التنموية المقترحة بالمرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة مطروح، وذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات والقطاعات التنفيذية المعنية بالمحافظة، والمهندس حسين السنيني، منسق عام مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظة.

وخلال الجلسة التمهيدية لعرض مقترح مشروعات كل جهة، أكد محافظ مطروح، اهتمام الدولة الكبير بمبادرة "حياة كريمة"، مع أهمية تحقيق أقصى استفادة للمواطنين في القرى المُدرجة بالمرحلة الثانية وعددها ٢٩ قرية وتوابعها و٧ تجمعات، بإجمالي ٣٦ قرية وتجمعا بمطروح، مع مراجعة وبلورة مشروعات كل قطاع وتسليمها قبل أسبوع. 

مطروح حياة كريمه مبادرات حياة كريمة المنطقة الأزهرية المعاهد الأزهرية

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محافظ مطروح يناقش المشروعات التنموية المقترحة بالمرحلة الثانية من "حياة كريمة"

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