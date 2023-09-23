موعد بداية الدراسة 2024 لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية والجامعات

يبحث ملايين من الأسر المصرية عن موعد بداية الدراسة 2024 لطلاب المدارس، وذلك عقب إصدار الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات أول أيام العام الدراسي المقبل حيث وجه المديريات والإدارات التعليمية بإزالة كافة الأمور التي تعيق انتظام الدراسة في كافة مدارس الجمهورية الحكومية والتجريبية والخاصة.

موعد بداية الدراسة 2024 لطلاب المدارس

ينطلق العام الدراسي المقبل 2024 يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 في كافة المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة (عربي ولغات) حيث أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مخطط زمني يوضح التدرج الزمني للعام الدراسي المقبل 2023-2024 لكافة المراحل التعليمية من الابتدائي إلى الثانوي.

ويضم العام الدراسي المقبل نحو 35 أسبوع خلال الفصلين الدراسيين الأول والثاني حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر الجاري وينتهي يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 للفصل الدراسي الأول ومن يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 وحتى يوم الخميس الموافق 8 يونيو 2024 للفصل الدراسي الثاني.

انطلاق العام الدراسي المقبل في المعاهد الأزهرية 2024

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية أن أول أيام الدراسة سيكون يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 في كافة محافظات الجمهورية لطلاب التعليم الأزهري، وذلك وفقا للمخطط الدراسي المعلن حيث تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية يوم السبت الموافق 23 ديسمبر 2023 في حين تبدأ امتحانات طلاب الشهادة الابتدائية يوم 16 يناير 2024.

وينطلق الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 10 فبراير 2023 تبدأ إجازة نصف العام الدراسي الجديد لطلاب المعاهد الأزهرية يوم السبت الموافق 27 يناير 2024 وتستمر لمدة 15 يوما فقط حيث تنتهي يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024.

أول أيام الدراسة في الجامعات المصرية 2024

موعد بداية الدراسة 2024 لطلاب المدارس والجامعات المصرية يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 حيث تستمر الدراسة في الفصل الدراسي الأول 14 أسبوع ينتهي في يوم الخميس الموافق 4 يناير 2024 حيث تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024 وتنتهي يوم 25 يناير 2024.

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