رئيس جامعة السويس يتابع إجراءات الكشف الطبي على الطلاب الجدد

أجرى الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، اليوم الخميس، جولة تفقدية لمقر الإدارة الطبية بالجامعة يرافقه الدكتور علي حسين عطا نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لمتابعة إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد المرشحين للالتحاق بالجامعة.

توجيهات رئيس الجامعة

ووجه رئيس الجامعة بضرورة توفير وسائل الراحة للطلاب للانتهاء من إجراءاتهم بسهولة ويسر.

وتفقد حنيجل، الامكانات المادية للإدارة من حيث توافر الأدوات الطبية والأجهزة المساعدة لتقديم خدمة جيدة للطلاب.

واستمع رئيس الجامعة، من نائبه إلى مستوى انجاز كافة إجراءات الطلاب الجدد بمختلف الكليات، والاستعدادات التي قام بها قطاع شئون الطلاب لاستقبال العام الجامعي الجديد.

كما استمع "حنيجل" لبعض اراء الطلاب الجدد مؤكدا عليهم بضرورة العمل وبذل الجهد لأجل التفوق في دراستهم، متمنيًا للجميع التوفيق.

جدير بالذكر، أن إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد تتم وفقا للجدول المعلن من قبل وتستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل، وقد تم تخصيص يومي 26 و 27 من الشهر الجاري للطلاب اللذين تخلفوا عن أداء الكشف الطبي في مواعيدها المقررة.

واستقبل اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، بمكتبه اليوم، الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس الجديد، مستهلا اللقاء بالترحيب برئيس الجامعة وتهنئته بتوليه مهام عمله الجديد، متمنياً له دوام التوفيق.

وناقش اللقاء عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، مع بحث سبل وآليات التعاون الدائم نحو التوسع في دعم خطط التنمية بكافة القطاعات بالمحافظة وتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية ذات النفع العام.

وثمن المحافظ، دور جامعة السويس وكلياتها المتخصصة في مسيرة التنمية الشاملة القائمة على أرض المحافظة.

وأشار “صقر” إلى أن جامعة السويس لها دور كبير في تقديم الدعم والمشاركة الفعالة في التوعية بالمشروعات القومية التي تشهدها السويس خلال المرحلة الحالية، معربا عن فخره بالإنجازات التي تحققها جامعة السويس في المجال العلمى وجميع المجالات.