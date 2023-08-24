الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تفاصيل أول لقاء بين محافظ السويس ورئيس الجامعة الجديد

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس بمكتبه، اليوم الخميس، الدكتور علي حسين عطا رئيس جامعة السويس، في أول لقاء منذ تكليفه بالمنصب الجديد. 

رافق رئيس الجامعة، خلال زيارة ديوان عام محافظة السويس الدكتور أشرف حنيجل عميد كلية الهندسة والمستشار الهندسي لرئيس الجامعة، بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ.

في بداية اللقاء رحب المحافظ برئيس الجامعة مهنئاً على توليه مسئولية رئاسة الجامعة، متمنياً للجميع التوفيق والتقدم.

ومن جانبه فقد أعرب عطا، عن سعادته بهذا اللقاء الذي يأتي لبحث وسائل استمرار التعاون بين محافظة السويس والجامعة في مختلف المجالات، مثمنًا الدعم المتواصل الذي تقوم به المحافظة مع الجامعة، كذلك التأكيد على أن وضع إمكانات الجامعة لخدمة المجتمع المحيط في مختلف المجالات يعد من ضمن الأهداف الاستراتيجية للجامعة، سواء القوافل المختلفة، أو مساهمات كلية الهندسة في استخراج تراخيص البناء بالسويس، وغير ذلك من مجالات التعاون التي تهدف في النهاية للتقدم في خطط التنمية على شتى المستويات.

كان وزير التعليم العالى والبحث العلمي، الدكتور محمد أيمن عاشور، قد أصدر في وقت سابق قراراً بتكليف نائب رئيس جامعة السويس لشئون التعليم والطلاب الدكتور علي حسين عطا، للقيام بأعمال رئيس جامعة السويس اعتبارًا من الثلاثاء الأول من أغسطس 2023 الجاري.

محافظ السويس رئيس جامعة السويس حنيجل عميد كلية الهندسة التعاون بين محافظة السويس والجامعة كلية الهندسة تراخيص البناء

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