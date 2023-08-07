محافظ السويس يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية على مستوى المحافظة (صور)

كرّم اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، اليوم، أوائل الثانوية العامة والأزهرية على مستوى مدارس السويس بمنحهم شهادة تقدير وميدالية محافظة السويس تقديرًا لهم على تفوقهم.



وكان الأوائل بالقسم الأدبي بالثانوية العامة هم الطالبة ميسان محمد عباس أحمد "المركز الأول " بمدرسة ابن سينا الثانوية بنات والطالبة روان محمد على محمود "المركز الثاني" بمدرسة العاشر من رمضان الثانوية بنات والطالبة هاجر عبد الرحيم عبدالله محمد "المركز الثالث" بمدرسة السويس الثانوية القديمة بنات.



وأوائل القسم العلمي علوم هم الطالبة ملك محمد أحمد حسن "المركز الأول" بمدرسة الشبان المسلمين الثانوية المشتركة والطالبة ندى طارق محمد زكريا "المركز الثاني" بمدرسة اللغات الإسلامية الثانوية المشتركة والطالبة ساندى سعد زكى سليمان "المركز الثالث" بمدرسة الشهيدة شادية سلامه الثانوية.



وكان أوائل القسم العلمي رياضة هم الطالب سيف الدين سامح سعيد "المركز الأول" بمدرسة هيئة قناة السويس الثانوية المشتركة والطالب عبد الرحمن محمد عطيه "المركز الثاني" بمدرسة الجهاد الثانوية المشتركة والطالب عمر أحمد محمد على "المركز الثالث" بمدرسة السويس الثانوية العسكرية بنون.



وكان أوائل الدمج الطالبة بسمله علاء إبراهيم "المركز الأول أدبى" والطالبة ملك محمد على "المركز الثاني أدبى" والطالب عبد الرحمن إسلام "المركز الثالث أدبى" ومن المكفوفين الطالب مصطفى جمال محمد سالم "المركز الأول" بمدرسة النور للمكفوفين.



وكان الطلاب الأوائل بالثانوية الأزهرية بالقسم الأدبي الطالبة مريم رفعت مصطفى رضوان "المركز الأول" بمعهد فتيات السويس والطالبة حفصه أسامه كامل على "المركز الثاني" بمعهد فتيات السويس والطالبة حبيبه ناصر سيد محمود "المركز الثالث" بمعهد فتيات السويس، وكان الأوائل بالقسم العلمي هم الطالب عبدالرحمن أحمد منصور محمد "المركز الأول" بمعهد المستقبل النموذجى والطالبة بسمله أسامه مصطفى البهنسي "المركز الثاني" بمعهد فتيات المستقبل النموذجى والطالبة منه الله سليم عبدالله "الثاني مكرر" بمعهد فتيات المستقبل النموذجى.



وأشار المحافظ إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بقطاع التعليم والنهوض والارتقاء بكافة عناصره، كونه أحد وأهم الركائز الأساسية للبناء والتنمية، كما تولي اهتماما بتخريج كوادر من الشباب قادرة على مواكبة سوق العمل والتطور العلمي والتكنولوجي والمشاركة في بناء المجتمع وتقدمه.





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