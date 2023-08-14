جامعة قناة السويس تدرب 90 معلمًا وطالبًا على أساسيات البورتريه والفن التشكيلى

وجّه الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، بضرورة التواصل مع طلاب وطالبات ما قبل التعليم الجامعي- وذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك مع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالإسماعيلية- وبهدف إعداد طالب مؤهل للدراسة الجامعية، وتزويده بالمهارات والمعارف اللازمة لبداية حياة جامعية تختلف عن الحياة المدرسية، وكذلك بهدف اكتشاف المواهب والقدرات الإبداعية وتنميتها لديهم، وذلك وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باكتشاف ورعاية الموهوبين والمبتكرين من الشباب والنشء، ودعم الموهوبين.

وفق هذه التوجيهات- نظمت جامعة قناة السويس برنامجين تدريبيين موسعين استهدفا 90 طالبا وطالبة ومعلما من طلاب ومعلمي الإدارات التعليمية المختلفة بالإسماعيلية، وبالتعاون مع إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم.ط تحت عنوان" أساسيات البورتريه"، و"أساسيات الفن التشكيلي".

أقيم البرنامجان بإشراف عام الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية، والدكتور حسام جمال الدين وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

درب خلال البرنامجين الدكتور أحمد عطيتو أستاذ الرسم والتصوير بكلية التربية، وتناول المحاضرات النظرية حول القواعد الأساسية للرسم والفن التشكيلي، ونظرية الألوان، والخامات والأدوات والأسطح المناسبة في الرسم أو الفن التشكيلي، والظل والنور، والنسب التشريحية لرسم جسم ووجه الإنسان.

كما تطرق إلى أهمية الرسم والفن التشكيلي في خدمة مجالات علم النفس والطب والعلوم والهندسة، فضلا عن دوره في خدمة المجتمع والفرد، وتحدث عن أهمية الارتقاء بالعمل اليدوي وتشجيع المهارات المختلفة وتنميتها.

وتضمن التدريب الجانب العملي والتطبيقي، بتدريب الطلاب على رسم الأجسام المتماثلة، وكيفية توزيع الظلال على الأجسام، واستخدام الألوان المتداولة والمتكاملة والألوان الباردة والساخنة.

هذا وقام المشاركون والطلاب بالتنفيذ العملي لما درسوه خلال البرنامجين، واستعراض أعمالهم، لمعرفة أوجه التميز وكذلك الأخطاء من أجل تطوير الأداء، واكتشاف المبدعين، وتشجيع الطلاب وتأهيلهم للمشاركة في المسابقات المحلية والدولية.

أقيم التدريب بإشراف عام المحاسب عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة، والمهندس أحمد رمضان مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.