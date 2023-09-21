بعد تعيينه.. صقر يستقبل رئيس جامعة السويس الجديد (صور)

استقبل اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس بمكتبه، اليوم، الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس الجديد، مستهلا اللقاء بالترحيب برئيس الجامعة وتهنئته بتوليه مهام عمله الجديد، متمنياً له دوام التوفيق.

وناقش صقر وحنيجل خلال اللقاء، عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، مع بحث سبل وآليات التعاون الدائم نحو التوسع في دعم خطط التنمية بكافة القطاعات بالمحافظة وتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية ذات النفع العام.

محافظ السويس يثمن دور جامعة الإقليم

وثمن المحافظ دور جامعة السويس وكلياتها المتخصصة في مسيرة التنمية الشاملة القائمة على أرض المحافظة.

وأشار صقر إلى أن جامعة السويس لها دور كبير في تقديم الدعم والمشاركة الفعالة في التوعية بالمشروعات القومية التي تشهدها السويس خلال المرحلة الحالية، معربا عن فخره بالإنجازات التي تحققها جامعة السويس في المجال العلمى وجميع المجالات.

من جهته، أعرب رئيس جامعة السويس عن تقديره جهود محافظ السويس وحرصه على التعاون الدائم والمثمر مع الجامعة.

وأشاد حنيجل بما يتم تحقيقه على أرض المحافظة من إنجازات ملموسة وتطوير شامل في كافة المجالات المتنوعة.

وكان وزير التعليم العالى والبحث العلمي الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور، قد أعلن، أمس، عن صدور القرار الجمهوري بتعيين الأستاذ الدكتور أشرف محمد أحمد حنيجل رئيسًا لجامعة السويس.

ووجه حنيجل الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على ثقته في شخصه، مؤكدا العمل بمنتهى الإخلاص لأجل تقدم جامعة السويس كي تكون ترسًا فاعلًا في بناء الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس.

كما وجه رئيس الجامعة الشكر للأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، الذي تشهد كل قطاعات الوزارة تقدما ملحوظا خلال فترة توليه.

ودعا رئيس الجامعة جميع أعضاء أسرة جامعة السويس للعمل بمنتهى الجد والإخلاص كي تواصل الجامعة رحلة التقدم والرقي.