خطوات استخراج كارنيه التأمين الصحى لطلبة المدارس لعام 2023

يعد استخراج كارنيه التأمين الصحي لطلبة المدارس لعام 2023، من أهم الموضوعات التي تتصدر محركات البحث، خلال الأيام القليلة الماضية، حيث يتيح الكارنيه العديد من الخدمات الطبية المتميزة بأسعار رمزية وجودة عالية، لتخفيف عبء المرض عن جيوب المواطنين .

وتقدم "الدستور" تفاصيل استخراج كارنيه التأمين الصحي لطلبة المدارس لعام 2023.

الخطوات

1- استخراج شهادة ميلاد حديثة مميكنة تحمل بيانات الطالب.

2- صورة شخصية للطالب.

3- التوجه لأقرب وحدة صحية أو مركز.

الشروط:

تشترط هيئة التأمين الصحي أن يكون لدى الطالب شهادة ميلاد حديثة مميكنة حديثة، تتوافق بياناتها مع بيانات الأب والأم، وصورة شخصية للطالب.

ويستطيع كل أفراد وفئات المجتمع بالمحافظات التوجه إلى المراكز والوحدات الصحية التابعين لها أو الأقرب لمحل سكنهم للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي، والانتفاع بالخدمات والرعاية الصحية التي تكفلها لهم، ومن خلال تقديم طلب تسجيل البيانات للطفل مع إحضار شهادات الميلاد للأطفال أو صورة منها، وبعد تسجيل البيانات سيتم فتح ملف عائلي للطفل.

التأمين الصحي الشامل:

تستهدف منظومة التأمين الصحي الشامل، تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، بأسعار أقل من المعتاد بالشراكة مع القطاع الخاص، لمد مظلة التأمين الصحي الشامل، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية الطبية بالمحافظات، بما يسهم في تعزيز جهود توفير شبكة قوية من مقدمي خدمات الرعاية الصحية للمنتفعين، مع استدامة تقديم تلك الخدمات وتسريع وتيرة تطبيق المنظومة في باقي المحافظات.

دور التأمين الصحي الشامل

وتحرص الحكومة على خلق قطاع تأمين طبي قوي، يستطيع تقديم الخدمات للمواطنين دون إضافة أية أعباء عليهم، مع زيادة مساهمات القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، عن طريق خلق خدمات تأمينية جديدة.

وتعمل منظومة التأمين الصحي الشامل على الاهتمام بكافة المنتفعين من كل الأعمار سواء كبار السن أو الشباب أو الأطفال، وإجراء العمليات الجراحية على أكمل وجه داخل المنظومة، حتى لا يلجأ المواطن لدفع المزيد من الأموال خارج المنظومة.

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