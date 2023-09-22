مهندس بالعاصمة الإدارية: مشروعات الرئيس السيسي "طوق النجاة" للمصريين (فيديو)

على مدار سنوات من ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهدت الدولة المصرية طفرة كبيرة في مختلف المجالات من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية في مختلف القطاعات، لمسها المواطن على مدار كل تلك السنوات، وعبروا عن ثقتهم في الرئيس السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وخلال الأيام القليلة الماضية، لاقت قرارات الرئيس السيسي ترحابا كبيرا من قبل المصريين جعلتهم يطالبون بترشحه خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

مواطن يدعم الرئيس السيسي

وأعلن أحد المواطنين دعمه للرئيس السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة بعد المشروعات الضخمة التي شهدتها الدولة المصرية على مدار السنوات القليلة الماضية التي ساعدت في نمو مصر اقتصاديًا.

ويقول محمد، مهندس مدني بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن كم المشروعات التي تشهدها الدولة المصرية في الوقت السابق والحالي جميعا في أمس الحاجة إليها هي السبيل الوحيد للمرور من الأزمة الاقتصادية، لافتا إلى أن العالم أجمع يمر بأزمة اقتصادية والجميع متأثر بها.

وأضاف محمد: "المشروعات الجارية زي الدواء هنحس بتأثيرها قدام.. المشروعات اللي نفذها الرئيس عبد الفتاح السيسي هي طوق النجاة الوحيد للمصريين للمرور من الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم أجمع".

واختتم حديثه بأن أهم المشروعات التي شهدتها الدولة المصرية على مدار السنوات الجارية هي مشروعات الطرق والكباري، مؤكدا على أن أي مستثمر يبحث عن الاستثمار في دولة معينة يتوجه لمشروعات الطرق أولا قائلا: " في طريق يعني في مدينة".

إنجازات في عهد الرئيس السيسي

ضمن إنجازات السيسي على مدار السنوات القليلة الماضية، مبادرة حياة كريمة، العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين الجديدة، محطة الضبعة النووية، حقل ظهر، مشروعات الإسكان الاجتماعى، مشروعات الإسكان المتوسط بكافة المحافظات، مشروعات إنشاء مستشفيات جديدة، شبكات الطرق والكباري الضخمة.

أحزاب تؤيد الرئيس السيسي

كان حزب "الإصلاح والنهضة" تقدم بطلب إلى الرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة، بسبب أن الرئيس استطاع العبور بمصر في ظل تحديات جسام وظروف استثنائية ومعقدة عقب ثورة 30 يونيو، وما أعقبها من محاولات الجماعة الإرهابية وأذنابها إسقاط الدولة، فانتقلت مصر من شبه دولة في 2013 إلى دولة لها حلم ورؤية للتنمية والريادة الإقليمية في غضون عشر سنوات.