الجمعة 22 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد ارتفاع أسعار الطماطم والبصل.. التجار يكشفون الأسباب وموعد انخفاضها

ارتفاع أسعار الطماطم
ارتفاع أسعار الطماطم والبصل

على مدار الأيام القليلة الماضية شهدت أسعار الطماطم والبصل أزمة كبيرة بسبب ارتفاعها المفاجئ، ووصول الكيلو الواحد لـ20 و25 جنيهًا، خاصة أنه أعلنت شعبة الخضروات عن تراجع أسعارهما بعد وقف تصدير البصل، وقام "الدستور" بجولة داخل الأسواق لرصد  أسعار الطماطم والبصل ومعرفة آراء التجار حول أسباب ارتفاع أسعارهما، وموعد انخفاضهما مرة أخرى، والتي جاءت على النحو التالي.

 

ارتفاع أسعار البصل والطماطم

قال يحيى عامر، أحد التجار بسوق منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، إنه خلال الأيام الماضية ارتفعت أسعار الطماطم والبصل نتيجة لزيادة العرض والطلب، وهو المؤثر الوحيد على الأسعار، بالتزامن مع تغيير الفصول الذي يعتاد فيه تغيير الأسعار وارتفاعها بشكل طفيف.

وتابع: إن سعر الطماطم تجاوز الـ25 جنيهًا مؤخرًا، وهو نتيجة لبعض التغيرات المناخية التي شهدتها البلاد على مدار الأسابيع الماضية وتغيير الفصول التي تؤثر في المقام الأول على المحاصيل بمختلف أنواعها.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الجمعة 22-9-2023 في بورصة الدواجن

أسعار البيض خلال التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن

موعد انخفاض أسعار الطماطم والبصل 

أضاف محمود الهادي، أحد التجار بسوق منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، أنه بالفعل الأسعار بدأت في التراجع خلال حركة بيع وشراء اليوم الجمعة، خاصة بعد إعلان رئاسة الوزراء عن منع تصدير البصل لمدة 3 أشهر، وهو ما سوف يساعد في ضبط الأسواق وتعديل الأسعار خلال الفترات القليلة المقبلة.

واستكمل حديثه بأن المحاصيل تأثرت بشكل كبير بسبب العروة والتغيرات المناخية التي تشهدها البلاد، وهو ما نتج عنه الارتفاع المفاجئ في الأسعار، ما تسبب في غضب الكثير من المواطنين وجعلهم يعزفون عن أهم الخضروات بالسوق، وهما الطماطم والبصل، إلا أنه مع بداية تراجع الأسعار بدأت حركة البيع والشراء تعاود تدريجيًا.

 

انخفاض أسعار البصل والطماطم

أوضح صبحي سيد، أحد تجار سوق منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، أن أسعار الطماطم اليوم الجمعة تراوحت بين 10 و15 و20 جنيهًا، ومن المتوقع أن تتراجع أكثر خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة بعد انتهاء الموجة الحارة التي شهدتها البلاد خلال الأسابيع الماضية التي أثرت على كثير من المحاصيل، وكان من ضمنها البصل والطماطم، ما نتج عنه ارتفاع أسعارهما، مؤكدًا أن الأسعار تتراجع تدريجيًا مع اعتدال الأحوال الجوية وثبات الفصول.

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