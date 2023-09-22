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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الجمعة 22-9-2023 في بورصة الدواجن

أعلاف
أعلاف

استقرت أسعار العلف بادي اليوم في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الجمعة في بورصة الدواجن.

ونستعرض في السطور التالية أسعار العلف بادي اليوم 22 سبتمبر في بداية التعاملات الصباحية.

 

اسعار الاعلاف اليوم.. سعر العلف ناهي 

اسعار الاعلاف اليوم.. بلغ أسعار طن العلف بادي اليوم الجمعة 22 سبتمبر في بورصة الدواجن اسعار الاعلاف اليوم.. سعر 19500 جنيه للطن.

اسعار الاعلاف اليوم.. بلغ أسعار طن العلف نامي اليوم  الجمعة 22 سبتمبر في بورصة الدواجن سعر 19200 جنيه للطن.

بلغ أسعار طن العلف ناهي اليوم الجمعة 22 سبتمبر في بورصة الدواجن سعر 19100 جنيه للطن.

بلغ أسعار طن العلف بادي نامي اليوم الجمعة 22 سبتمبر في بورصة الدواجن سعر 19000 جنيه للطن.

بلغ أسعار طن العلف بياض 14% اليوم الجمعة 22  سبتمبر في بورصة الدواجن سعر 16200 جنيه للطن.

سجلت أسعار علف بياض 16% اليوم الجمعة 22  سبتمبر في بورصة الدواجن سعر 16800 جنيه للطن.

بلغ أسعار طن العلف بياض 18% اليوم الجمعة 22 سبتمبر في بورصة الدواجن سعر 17000 جنيه للطن.

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اسعار الاعلاف اليوم.. أسعار العلف بادي 

بلغت أسعار العلف بادي 23% اليوم الجمعة 22  سبتمبر في شركة الكنانة للأعلاف 19250 جنيهًا للطن في بورصة الدواجن للسلع.

بلغت أسعار العلف بادي 23% اليوم  الجمعة 22 سبتمبر في شركة الدقهلية للدواجن 19800 جنيه للطن في بورصة الدواجن للسلع .

بلغت أسعار العلف بادي 23% اليوم الجمعة 22  سبتمبر في شركة رويال فيد 20000 جنيه للطن في بورصة الدواجن للسلع.

بلغت أسعار العلف بادي 23% اليوم الجمعة 22 سبتمبر في شركة الفريد للأمن الغذائي 19300 جنيه للطن في بورصة الدواجن للسلع.

بلغت أسعار العلف بادي 23% اليوم الجمعة 22 سبتمبر في شركة أعلاف الوادي 19690 جنيهًا للطن في بورصة الدواجن للسلع.

بلغت أسعار العلف بادي 23% اليوم الجمعة 22  سبتمبر في شركة أعلاف الإيمان 19200 جنيه للطن في بورصة الدواجن للسلع.

اسعار الاعلاف اليوم.. أسعار العلف بادي نامي 

بلغت أسعار العلف بادي 21% اليوم الجمعة 22 سبتمبر في شركة الكنانة للأعلاف 19150 جنيهًا للطن في بورصة الدواجن للسلع.

بلغت أسعار العلف بادي 21% اليوم الجمعة 22  سبتمبر في شركة الدقهلية للدواجن 19600 جنيه للطن في بورصة الدواجن للسلع.

بلغت أسعار العلف بادي 21% اليوم الجمعة 22 سبتمبر في شركة رويال فيد  19615 جنيهًا للطن في بورصة الدواجن للسلع.

بلغت أسعار العلف بادي 21% اليوم الجمعة 22 سبتمبر في شركة الفريد للأمن الغذائي  19800 جنيه للطن في بورصة الدواجن للسلع.

بلغت أسعار العلف بادي 21% اليوم  الجمعة 22 سبتمبر في شركة أعلاف الوادي  19200 جنيه للطن في بورصة الدواجن للسلع.

بلغت أسعار العلف بادي 21% اليوم  الجمعة 22 سبتمبر في شركة أعلاف الأيمان  19100 جنيه للطن في بورصة الدواجن للسلع.

التعاملات الصباحية أسعار طن العلف بادي أسعار طن العلف ناهي أسعار طن العلف بادي نامي أسعار طن العلف بياض 14

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