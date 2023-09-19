حاتم نجيب: محصول الطماطم والبصل تأثر بالتقلبات الجوية.. وخفض الأسعار قريبًا

قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة، إن التغيرات المناخية ليس لأحد يد بها، وهذه التغيرات تؤثر بشكل كبير على المحاصيل الزراعية، وارتفاع أسعار بعض المحاصيل الزراعية الآن أمر طبيعي ولن يستمر كثيراً لأن هذه الفترة مدة استثنائية بين فصلي الصيف والشتاء.

التقلبات المناخية وتأثيرها على الزراعة

وأكد نجيب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “من مصر” مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، أن محصول الطماطم والبصل تأثرت بالتقلبات الجوية الماضية، ولكن خلال الفترة المقبلة سيتم تزويد الأسواق بكميات وفيرة من هذه السلع ومن ثم انخفاض الأسعار في الأسواق.

الإرشاد الزراعي

وتابع: "نطالب بالمزيد من الإرشاد الزراعي الفترة المقبلة، من أجل معرفة التغيرات المناخية وتأثيرها على زراعة المحاصيل حتى لا يخسر الفلاح المحصول وأمواله".