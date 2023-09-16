السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عمرو خليل: زيارة الرئيس السيسى لبنى سويف جسّدت معانى الإنسانية والود

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الإعلامي عمرو خليل، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم لقرية سدس الأمراء في محافظة بني سويف جسّدت معاني الإنسانية في أسمى صورها.

عمرو خليل: زيارة الرئيس لبني سويف لا تخلو من الإنسانية والمحبة والود والبساطة

وأضاف خليل خلال تقديم برنامج "من مصر" المُذاع على قناة "CBC" أن هذا ظهر في بساطة الرئيس السيسي وحبه لأهالي بني سويف، مشيرًا إلى أن الزيارة لا تخلو من معاني الإنسانية والمحبة والود والبساطة.

وأشار إلى أن أول شيء فعله الرئيس السيسي لدى وصوله بني سويف تقديم واجب العزاء في ضحايا الإعصار في ليبيا، مؤكدًا أن هذه لفتة إنسانية رائعة من الرئيس لمست قلوب أهالي المحافظة.

كما أكد أنه فور انتهاء الزيارة حرص الرئيس السيسي على التوجه بالشكر لأهالي بني سويف عبر صفحته الشخصية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

وأوضح أن قرارات الرئيس السيسي اليوم مهمة جدًا لمواجهة غلاء الأسعار وأعباء المعيشة وتشمل مساحة واسعة جدًا من المجتمع المصري.

الرئيس السيسي زيارة الرئيس السيسي لبنى سويف الإعلامي عمرو خليل برنامج من مصر قناة cbc قرارات الرئيس السيسي

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