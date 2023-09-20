جامعة أسوان تؤكد جاهزية المدن الجامعية لاستقبال الطلاب للعام الدراسي الجديد

انعقد، اليوم الأربعاء، مجلس شئون التعليم والطلاب رقم (115) لسنة 2023 برئاسة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب، جاء ذلك بحضور وكلاء كليات الجامعة وأعضاء المجلس.

من جهته، أكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، نائب رئيس جامعة أسوان، جاهزية المدن الجامعية لاستقبال الطلاب والعمل على تسكينهم مع بداية العام الدراسي الجديد طبقًا للشروط المعمول بها بالجامعة.

تفاصيل الاجتماع

كما ناقش المجلس الرسوم الدراسية المقررة على طلاب مرحلة البكالوريوس والليسانس بكليات الجامعة للعام الجامعي 2024/2023.

كما وافق المجلس على اقتراح زيادة القيمة المالية لبعض البنود هي مقابل التغذية، مقابل تطوير العملية التعليمية، مقابل الخدمات الإلكترونية.

وناقش المجلس المذكرة المقدمة من الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بخصوص تطبيق اي من المقررين مقرر القضايا المجتمعية أم مقرر حقوق الإنسان للعام الجامعي الجديد في ضوء توجيهات المجلس الأعلى للجامعات.