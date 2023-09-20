الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ أسوان تستمع لمطالب 35 مواطنًا خلال اللقاء الجماهيري

اللقاء
اللقاء

 

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بمواصلة اللقاء الجماهيرى الأسبوعى لبحث شكاوى ومطالب المواطنين وإيجاد الحلول المناسبة لتلبيتها وفقاً للإمكانات المتاحة. 

جاء ذلك بحضور كل من: مديرى ومسئولى الجهات التنفيذية والمديريات الخدمية، بجانب مسئولى مبادرة " الناس لبعضهم" والوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان. 

الاستماع لمطالب وشكاوى 35 مواطنا

وخلال اللقاء استمعت نائب محافظ أسوان لمطالب وشكاوى ٣٥ مواطن ومواطنة. 

توفير معاشات وأجهزة منزلية وكراتين غذائية للأسر المستحقة 

ووجهت الدكتورة غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان مدير التضامن الاجتماعى بتوفير معاشات تكافل وكرامة وتضامن اجتماعى لعدد 13 حالة وذلك بعد إجراء البحوث الاجتماعية اللازمة لتحديد الحالات المستحقة، بالإضافة إلى التنسيق مع مبادرة "الناس لبعضهم" والمؤسسات الخيرية لصرف المساعدات المالية العاجلة والإعانات الشهرية المؤقتة، مع صرف كراتين للسلع الغذائية لعدد 7 حالات لإعانتهم على سد احتياجاتهم المعيشية، بجانب توفير الأجهزة المنزلية والأثاث اللازم لتجهيز ٣ من الفتيات المقبلات على الزواج.

وفى نفس اللقاء كلفت نائب محافظ أسوان مدير القوى العاملة بتوفير فرص عمل مناسبة بالقطاع الخاص لعدد 3 من الحالات وفقاً لمؤهلاتهم العملية ومهاراتهم العملية، مطالبا مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ببحث 9 حالات تحتاج إلى توفير بايكات لهم ضمن السويقات الجديدة لتكون مصدر دخل لتلبية احتياجاتهم الأسرية بالشكل المطلوب. 

وفى سياق آخر كان قد وافق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على النزول بسن القبول بالصف الأول الإبتدائى للعام الدراسى الجديد 2023/2024 إلى 3 أشهر للأطفال الذين لم يكتمل عمرهم فى 1/10/2023 الـ 6 سنوات بالإدارات التعليمية الخمس بالمدارس الحكومية عربى وليس مدارس اللغات.

اللقاء الجماهيرى الأسبوعى فى أسوان الاستماع الشكاوى ومطالب 35 مواطن فى أسوان صرف معاشات تكافل وكرامة لاسر مستحقة فى أسوان توفير أجهزة منزلية الفتيات مقبلات على الزواج فى أسوان صرف كراتين غذائية لحالات مستحقة فى أسوان

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