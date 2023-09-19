محافظ أسوان يوافق على النزول بسن القبول بالصف الأول الابتدائي بالمدارس لـ 3 أشهر

وافق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على النزول بسن القبول بالصف الأول الابتدائى للعام الدراسى الجديد 2023/2024 إلى 3 أشهر للأطفال الذين لم يكتمل عمرهم فى 1/10/2023 الـ 6 سنوات بالإدارات التعليمية الخمس بالمدارس الحكومية عربى وليس مدارس اللغات.

جاء ذلك فى بشرى سارة سابقة هى الأولى من نوعها، واستجابة لمطالب الأسر وأولياء الأمور، وأثناء عرض عبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم.

سن قبول الأطفال

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه سيتم بذلك قبول الأطفال مواليد 1/1/2018 بالمدارس فى ضواحى المدن والإدارات التعليمية التى لا يوجد بها كثافة طلابية، مع إتاحة الفرصة لأولياء الأمور لتحويل ونقل أبنائهم من تلك المدارس بعد مرور عام كامل.

تلبية المطالب الجماهيرية

وأشار محافظ أسوان، إلى أننا نعمل دائما لتلبية المطالب الجماهيرية فى كافة القطاعات، وخاصة فيما يتعلق بالقطاع التعليمى من أجل القضاء على التسرب من التعليم والفراغ التعليمى، وتهيئة الأجواء المناسبة أمام أبنائنا الطلاب وتحفيزهم على النجاح والتفوق والتميز فى التحصيل الدراسى، وتحقيق أعلى الدرجات العلمية.

وفى سياق آخر، كان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تفقد الموقع المخصص لإنشاء موقف التراكى الدائم لعربات الحنطور في المنطقة الخلفية لحديقة الورد للحد من الوقوف العشوائى لها والحوادث المرورية.



جاء ذلك من أجل الظهور بالمظهر اللائق والمشرف أمام الزائرين والأفواج السياحية الوافدة لعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية.