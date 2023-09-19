محافظ أسوان يشهد إطلاق أنشطة وفعاليات أكاديمية تدريب مهندسي النخيل

أطلق اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنشطة وفعاليات أكاديمية تدريب مهندسى النخيل، بهدف استثمار المزايا النسبية العديدة والمقومات الاقتصادية التى تتميز بها عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحضور كلاً من النائب البرلمانى جابر أبو خليل، عضو مجلس النواب، ولجنة الزراعة بالمجلس، وأيضاً المهندس خالد الهجان رئيس لجنة التمور بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، وهانى حسين المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، فضلاً عن القيادات الجامعية والأكاديمية والتنفيذية والمجتمعية.

إطلاق أنشطة وفعاليات أكاديمية تدريب مهندسي النخيل من محافظة أسوان

وفى كلمته، قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، شكره لإطلاق أنشطة وفعاليات أكاديمية تدريب مهندسى النخيل من محافظة أسوان كأول محافظة يتم تنفيذ هذه الأنشطة بها، والتى تأتى فى ظل الشراكة بين البنك الأوروبى لإعادة الأعمار والتنمية ولجنة التمور بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية بهدف تنمية الصادرات الزراعية من التمور المصرية لمختلف الأسواق العالمية، علاوة على تعظيم الإستفادة من زراعة النخيل وخاصة داخل محافظة أسوان والتى تمتلك نحو 2.2 مليون نخلة.

وأكد محافظ أسوان أن الدور الهادف الذى تسعى أكاديمية تدريب مهندسى النخيل إلى تحقيقه من خلال تقديم الخبرة العلمية، وأيضاً العديد من التسهيلات والمشروعات الاستثمارية لراغبى العمل فى هذا القطاع الحيوى، فضلاً عن توفير التدريب العلمى الذى يساهم فى خدمة الملايين من أشجار النخيل، ورفع الوعى لدى العاملين بقطاع إنتاج وتصدير التمور ليعمل كل ذلك على توفير الكفاءات المطلوبة بين الشباب لإنتاج تمور ذات قيمة اقتصادية وبجودة عالية لزيادة قدرتها على المنافسة بالأسواق الخارجية، وتصبح الأكاديمية فرصة ذهبية لتحسين الإنتاج والجودة.

وأشار أشرف عطية إلى أن محافظة أسوان لديها خطة طموحة برؤية علمية متكاملة، حيث مقترح إنشاء مجمع عالمى للتمور لتحقيق القيمة الإقتصادية المضافة منه، علاوة على أنه جارى إنشاء منطقة لوجستية عالمية للتجارة والتصنيع والنقل اللوجسيتى تجاه الأسواق الأفريقية.

وأوضح المحافظ: “دخلنا مرحلة زيادة سلاسل القيمة المضافة بالإنتاج المتخصص والتعبئة والتغليف والتصنيع لمنتجات التمور الجافة والنصف جافة والتى تتميز بجودة فائقة وقيمة اقتصادية عالية، تواكباً مع اعتماد التمور كأحد المحاصيل الإستراتيجية بالمحافظة، ومن المحافظات الأعلى عدداً للنخيل ومنتجات التمور المتنوعة.”

وشهدت الفعاليات إهداء محافظ أسوان درع المحافظة لرئيس لجنة التمور وأيضاً المدير التنفيذي للمجلس التصديرى الحاصلات الزراعية.

فيما قام رئيس اللجنة بإهداء محافظ أسوان نسخة تذاكرية من كتاب الخريطة المناخية لأهم أصناف التمور المصرية، والذى تم إعداده بالشراكة والتعاون بين المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى.