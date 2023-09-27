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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مدفوعة الأجر.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2023 ومواعيد العطلات الأسبوعية

6 أكتوبر 2023
6 أكتوبر 2023

موعد إجازة 6 أكتوبر 2023 من ضمن الموضوعات التي تصدرت تريند البحث خلال الساعات الماضية، وتزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل العاملين والموظفين بكافة محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة موعد إجازة 6 أكتوبر 2023 للاستمتاع بها.

موعد إجازة 6 أكتوبر 2023

ويبحث العاملين والموظفين من كل مكان عن موعد اجازة 6 أكتوبر 2023، لإستغلال الإجارة في الإبتعاد عن ضغوطات الحياة وروتين العمل اليومي وتقضية وقت ممتع مع الأهل والأصدقاء.

وتزامناً مع اهتمام الكثير من المواطنين بمحافظات مصر، يرصد لكم موقعنا “الدستور” في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها مؤخراً من قبل المواطن المصري لمعرفة موعد اجازة 6 أكتوبر 2023 لقضاء عطلة مميزة مع الأسرة، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

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موعد إجازة 6 أكتوبر 2023 والعطلات الرسمية المتبقية

اليكم موعد إجازة ٦ أكتوبر ٢٠٢٣ ومواعيد العطلات الأسبوعية إستعداداً للإجازة:

والجدير بالذكر، يصادف السادس من أكتوبر للعام الحالي 2023، يوم الجمعة، وهو عطلة أسبوعية تمنحها الحكومة لجميع العاملين في الدولة، ويصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، قرارًا بشأن موعد إجازة 6 أكتوبر لجميع الهيئات الحكومية والوزارات، الهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، مجدًا ميعادها وما إذا كانت العطلة ستتزامن مع تاريخ الانتصارات أو سيتم تأجيلها إلى نهاية الأسبوع.

مواعيد العطلات الأسبوعية في شهر أكتوبر 2023

وفي السطور التالية نرصد لكم مواعيد العطلات الأسبوعية خلال شهر أكتوبر 2023 للحصول على عطلة مميزة مع اسرتك، وإليكم التفاصيل في السطور التالية:

  • يوم السبت الموافق 7 أكتوبر.
  • يوم الجمعة الموافق 13 أكتوبر.
  • يوم السبت الموافق 14 أكتوبر.
  • يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر.
  • يوم السبت الموافق 21 أكتوبر.
  • يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر.
  • يوم السبت الموافق 28 أكتوبر.

رسائل الاحتفال بذكرى ٦ أكتوبر

  • في يوم العزة والكرامة.. تحية وفاء لكل من شارك في حرب أكتوبر المجيدة.
  • تحية لكل جندي استشهد من أجل الدفاع عن كل شبر من أراضي الوطن.. تحية لمن قدموا حياتهم فداء.
  • فداء لكل أرواح الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداءاً في حرب أكتوبر.. طبتم أيها الأبطال.
  • إن شعبنا سيظل مدينًا لهؤلاء الأبطال الذين صمدوا وضحوا في سبيل عزة الوطن وكرامته.
  • عيد نصر أكتوبر العظيم وأنتم سالمين.
  • السادس من أكتوبر هو عيد نصر وكرامة.
  • مصر رافعة رؤوس العرب ومقبرة لكل احتلال وكل من يمس شبرًا من أرضها.
  • انتصار عظيم يضاف إلى انتصارات جمهورية مصر العربية.
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