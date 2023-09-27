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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد إجازة 6 أكتوبر 2023 والعطلات الرسمية المتبقية

إجازة 6 أكتوبر
إجازة 6 أكتوبر

تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل عن موعد إجازة 6 أكتوبر 2023 والعطلات الرسمية المتبقية فى هذا العام، حيث يتزامن اليوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023، مع موعد ذكرى المولد النبوي الشريف، والذى من المقرر أن تكون إجازته الرسمية غدا الخميس الموافق 28 سبتمبر.

ويتساءل الكثير من العاملين بالدولة والقطاع الخاص عن موعد إجازة 6 أكتوبر 2023، والذي يعد آخر أيام الإجازات الرسمية في عام 2023، والتي تقرها الحكومة المصرية للموظفين مدفوعة الأجر.

وتأتي إجازة 6 أكتوبر من كل عام؛ للاحتفال بالذكري الـ50 لانتصار الجيش المصري في حرب عام 1973، على العدوان الإسرائيلي، حيث تنظم الدولة العديد من الفعاليات والاحتفالات التي تنظم بهذه المناسبة الوطنية المهمة.

موعد إجازة 6 أكتوبر 2023 والعطلات الرسمية

ومن جانبه، يصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، قرارًا بشأن موعد إجازة 6 أكتوبر لجميع الهيئات الحكومية والوزارات، الهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، مجدًا ميعادها وما إذا كانت العطلة ستتزامن مع تاريخ الانتصارات أو سيتم تأجيلها إلى نهاية الأسبوع.

وبدورها، تصدر وزارة العمل أيضًا، بيانًا تحدد فيه موعد إجازة 6 أكتوبر للقطاع الخاص 2023، وذلك قبل أيام من حلول ذكرى الانتصارات واسترداد مصر سيطرتها على أرض سيناء مرة أخرى.

ويصادف السادس من أكتوبر للعام الحالي 2023، يوم الجمعة، وهو عطلة أسبوعية تمنحها الحكومة لجميع العاملين في الدولة، ولذلك من المقرر أن تستعرض عن هذا اليوم بآخر تقديمًا أو تأخيرًا.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023 في مصر

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مواعيد العطلات الأسبوعية في شهر أكتوبر 2023:

يوم السبت الموافق 7 أكتوبر.

يوم الجمعة الموافق 13 أكتوبر.

يوم السبت الموافق 14 أكتوبر.

يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر.

يوم السبت الموافق 21 أكتوبر.

يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر.

يوم السبت الموافق 28 أكتوبر.

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مواعيد الاجازات الرسمية فى الفصل الدراسي الأول

وبحسب الخريطة، فإن مواعيد الاجازات الرسمية فى الفصل الدراسي الأول 2023-2024، جاءت كالتالي:

يوم 6 أكتوبر بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيد.

يوم 7 من شهر يناير 2024 احتفالا بعيد الميلاد المجيد.

يوم 25 يناير 2024 بمناسبة الاحتفال بعيد الثورة.

 

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