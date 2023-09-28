الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

نائب "البنك المركزى" يلتقى وزيرة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

التقى رامي أبوالنجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، هيلين بودليجر أرتيدا وزيرة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية والدكتورة إيفون باومان، سفيرة سويسرا لدى مصروالوفد المرافق لهما، بمقر البنك المركزي المصري، وذلك على هامش زيارتها الأولى لمصر لحضور فعاليات الاجتماع السنوي الثامن لمجلس محافظي بنك الاستثمار الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي استضافته مدينة شرم الشيخ.

جاء ذلك في حضور عدد من مسئولي وقيادات البنك المركزي المصري، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وذلك في إطار برنامج التعاون السويسري في مصر (2021-2024)، لا سيما تبادل الخبرات ودعم الروابط المالية المشتركة، وكذلك توسع الشركات السويسرية في السوق المصرية.

وفي مستهل اللقاء، رحب نائب محافظ البنك المركزي بالوزيرة السويسرية والوفد المرافق لها في مصر، مشددًا على العلاقات المتميزة والقوية التي تجمع بين البلدين، كما استعرض سيادته تطورات الوضع الاقتصادي المصري والفرص الواعدة التي يتمتع بها السوق المحلية في كافة المجالات، وكذا الإجراءات التي قام بها البنك المركزي المصري بالتعاون مع الحكومة المصرية، لمجابهة المتغيرات والتحديات الاقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع نتيجة الصراعات الجيوسياسية العالمية.

من جانبها، أكدت وزيرة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية عمق العلاقات الاقتصادية مع مصر، وأن سويسرا تدعم الدولة المصرية في برنامجها للإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه بموجب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

كما اقترحت الوزيرة السويسرية خلال اللقاء بأن يتم تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة بين سويسرا ومصر، وهو ما رحب به البنك المركزي المصري، وبجميع الأفكار التي من شأنها تعزيز أواصر التعاون المشترك في جميع المجالات، بما في ذلك التعاون بين البنكين المركزيين في كلا البلدين.

محافظ البنك المركزي المصري البنك المركزي المصري وزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية رامي أبو النجا المركزي المصري

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