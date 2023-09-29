مع قرب بدء شهر أكتوبر يحرص المواطنين على معرفة موعد إجازة 6 أكتوبر 2023 والإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023، وخاصة عقب مرور احتفالات المولد النبوي، وذلك من قبل العاملين في القطاع الخاص والقطاع الحكومي بعام 2023.

موعد إجازة 6 أكتوبر 2023 والإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023

وتستعرض “الدستور” بهذه السطور القادمة موعد إجازة 6 أكتوبر 2023 والإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023.

موعد إجازة 6 أكتوبر 2023

ويكون ميعاد إجازة 6 أكتوبر 2023 لجميع المواطنين في الدولة في يوم الجمعة الموافق 6 من أكتوبر في الشهر، وهي تكون إجازة رسمية للموظفين، وستعتبر من ضمن إجازات 2023 المتبقية بهذا العام.

الاحتفال بذكرى حرب 6 أكتوبر

وتعطي الدولة يوم 6 أكتوبر 2023 يوم إجازة رسمية للمواطنين، وستكون مدفوعة الأجر، للاحتفال بذكرى حرب أكتوبر 1973، والتي قد انتصرت فيها مصر وذلك على الاحتلال الإسرائيلي.

وتحتفل مصر في هذا العام باليوبيل الذهبي، وذلك يكون لمرور 50 عام على احتفالات نصر حرب أكتوبر، فكانت حرب أكتوبر هي بمثابة المواجهة العسكرية الرابعة ما بين الاحتلال الإسرائيلي والدول العربية.

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الإجازات الرسمية المتبقية 2023

وتعتبر إجازة 6 أكتوبر 2023، وهي آخر الإجازات الرسمية في عام 2023، وسيبدأ جميع الموظفين في الدولة صباح يوم الأحد الموافق 8 أكتوبر 2023 استئناف العمل بمؤسسات بكافة القطاعات، ولا يوجد أي إجازات أخرى في عام 2023 وإلا العطلات الأسبوعية في يومي «الجمعة والسبت»من كل أسبوع، وستكون أول إجازة رسمية في عام 2024، وهي إجازة عيد الميلاد المجيد في يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024.

حقيقة تبكير موعد إجازة 6 أكتوبر 2023

وأعلن رئيس مجلس الوزراء، عن تبكير موعد إجازة 6 أكتوبر لعام 2023 بشكل رسمي، حيث ستكون الإجازة يوم الخميس، لكي يحصل الموظفون على إجازة 6 أكتوبر في يوم الخميس الموافق يوم 5 أكتوبر، وذلك بتقديم يوم عن الموعد المحدد لها.

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واتخذ "رئيس مجلس الوزراء"، قرارا باعتبار يوم الخميس الموافق يوم 5 أكتوبر، وهي إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في كافة الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام والخاص، وذلك بمناسبة ذكرى انتصارات 6 أكتوبر.