الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023 بعد إجازة المولد النبوي

المولد النبوي
المولد النبوي

مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية في عام ٢٠٢٣ بعد إجازة المولد النبوي.. يتساءل عدد كبير من المواطنين، العاملين في القطاع الخاص والحكومي عن موعد إجازة 6 أكتوبر 2023، والإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023 بعد الكشف عن إجازة المولد النبوي.

ويرصد الدستور في التقرير التالي مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023 بعد إجازة المولد النبوي:

مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023 بعد إجازة المولد النبوي

 إجازة 6 أكتوبر 2023

ويكون موعد إجازة 6 أكتوبر 2023 لكافة المواطنين في الدولة يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر في الشهر، وهي إجازة رسمية للموظفين، وتعتبر من ضمن إجازات 2023 المتبقية في هذا العام.


وتعطي الدولة يوم 6 أكتوبر 2023 إجازة رسمية للمواطنين، وتكون مدفوعة الأجر، لـ الاحتفال بذكرى أكتوبر 1973، التي انتصرت فيها مصر على الاحتلال الإسرائيلي.


وتحتفل مصر هذا العام بمرور 50 عام على نصر أكتوبر، فكانت أكتوبر هي المواجهة العسكرية الرابعة بين إسرائيل والدول العربية.

الإجازات الرسمية المتبقية 2023


وتعتبر إجازة 6 أكتوبر 2023، هي آخر الإجازات الرسمية في عام 2023، ويبدأ الموظفين في الدولة صباح يوم الأحد 8 أكتوبر 2023 استئناف العمل في مؤسسات بـ جميع القطاعات، ولا يوجد إجازات أخرى في عام 2023 إلا العطلات الأسبوعية «الجمعة والسبت» من كل أسبوع، وتكون أول إجازة رسمية في عام 2024، هي إجازة عيد الميلاد المجيد يوم الأحد 7 يناير 2024.

 

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موعد الإجازات الرسمية في شهر أكتوبر 2023


السبت 7 أكتوبر
الجمعة 13 أكتوبر
 السبت 14 أكتوبر
 الجمعة 20 أكتوبر
 السبت 21 أكتوبر
الجمعة 27 أكتوبر
السبت 28 أكتوبر
 

رسميًا.. 5 أكتوبر إجازة رسمية

مدفوعة الأجر.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2023 ومواعيد العطلات الأسبوعية


موعد إجازة المولد النبوي 2023

يذكر أن موعد إجازة مولد النبي 2023، بعد ترحيلها، يكون غداً الخميس 28 سبتمبر 2023، وذلك لكافة الموظفين في القطاعين الخاص والحكومي، وبذلك يكون هناك 3 أيام إجازة رسمية للموظفين في كافة القطاعات.

حيث قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن إجازة المولد النبوي 2023 للحكومة والقطاع الخاص، تكون يوم الخميس 28 سبتمبر 2023، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص.

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