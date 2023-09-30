السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

موعد اجازة 6 أكتوبر 2023 لموظفي القطاع العام وفقا للقانون

اجازات
اجازات

زاد البحث عن الآونة الأخيرة عن موعد اجازة 6 أكتوبر 2023 لموظفي القطاع العام والخاص، وذلك عقب حصولهم على إجازة مدفوعة الأجر خلال المولد النبوي الشريف 1445 هـ حيث تعد اجازة انتصارات أكتوبر من الإنجازات الوطنية التي تعيد ذكرى أمجاد انتصار القوات المسلحة المصرية على العدو الإسرائيلي.

موعد إجازة 6 أكتوبر 2023 لموظفي القطاع العام

تحل ذكري احتفال الشعب المصري بذكر انتصارات أكتوبر 1973 هذا العام خلال الأسبوع المقبل يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023 حيث تحتفل كافة أجهزة الدولة بمرور 50 عاما على ذكرى النصر ويحصل الموظفين على إجازات رسمية مدفوعة الأجر وفقا لمواد قانون العمل فيما عدا الهيئات الخدمية مثل المستشفيات وأقسام الشرطة.

وتحتفل المدارس بإحياء ذكرى النصر في الطابور الصباحي للطلاب حتى يعرفوا قيمة التضحية من أجل استمرار الوطن وإقامة حفلات غنائية تحيي أمجاد الوطنية في نفوس الطلاب وحثهم عن البحث عن السير الذاتية لمحاربي 73 والنماذج التي يجب الاقتداء بها.

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موعد إجازة 6 أكتوبر 2023 والإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023

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آخر الإجازات الرسمية.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2023 للقطاع العام والخاص

اجازة انتصارات أكتوبر 1973 لموظفي الدولة 

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرار بتقديم موعد اجازة 6 أكتوبر 2023 لموظفي القطاع العام والخاص يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر 2023 بدلا من يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023 حيث يتم تعطيل كافة الهيئات والوزرات والمصالح الحكومية والوحدات المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال وذلك بمناسبة عيد القوات المسلحة في ذكرى انتصارات أكتوبر.

وجاء في نص المادة 46 من قانون الخدمة المدنية أن الموظف يستحق إجازة بأجر كامل عن أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويجوز تشغيل الموظف إذا وجود ضرورى مع منحه أجر مضاعف أو أجازة عوضا عنها.

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جمال شقرة: الكثير من كواليس حرب أكتوبر لم تنشر بعد

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أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2023 بالمجعمات الاستهلاكية

اليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر 1973

يحتفل المصريين باليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر 1973 وذلك لمرور 50 عام على انتصارات حرب أكتوبر حيث كانت حرب عسكرية مخطط لها منذ عدة أعوام بين القوات المسلحة المصرية وإسرائيل والتي كانت بداية التفاوض لاسترجاع شبه جزيرة سيناء كاملة.

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مواعيد الاجازات الرسمية المتبقية في عام 2023 

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