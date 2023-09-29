جمال شقرة: الكثير من كواليس حرب أكتوبر لم تنشر بعد

هنأ الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس، الشعب المصري بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر، وانتصار الشعب وجيشه العظيم.

وأضاف “شقرة” خلال لقائه ببرنامج "بصراحة" الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم عبر فضائية الحياة، أن التاريخ لم ينصف حرب أكتوبر بكتابته عنها كل الكواليس والخفايا، حيث مازال يوجد الكثير من كواليس حرب أكتوبر لم يذكره التاريخ، لافتًا إلى أن معظم الكتابات تحدثت عن القادة والخطط وخط بارليف والعبور، لكن بطولات الجندي المصري العظيم، فالكثير منها لم يكتب عنه حتى الآن.

تاريخ الجنود الأبطال

وتابع: "قد أرسل لي جندي مجند من بنها، قال لي إنه في إحدى الحلقات التلفزيونية التي ظهرت فيها ركزت فيها على الضربة الجوية ودور المدفعية، لكن لم يتم التركيز على بطولات الجنود، وقد حكى لي عن شجاعته وشجاعة أصدقائه".

وشدد الدكتور جمال شقرة، على ضرورة أن ننبش في تاريخ الجنود الأبطال الحقيقيين، الذين كانوا يمتلكون الرغبة في الثأر.