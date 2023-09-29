الجمعة 29 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جمال شقرة: الكثير من كواليس حرب أكتوبر لم تنشر بعد

الدكتور جمال شقرة
الدكتور جمال شقرة

هنأ الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس، الشعب المصري بمناسبة ذكرى  نصر أكتوبر، وانتصار الشعب وجيشه العظيم. 

وأضاف “شقرة” خلال لقائه ببرنامج "بصراحة" الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم عبر فضائية الحياة، أن التاريخ لم ينصف حرب أكتوبر بكتابته عنها كل الكواليس والخفايا، حيث مازال يوجد الكثير من كواليس حرب أكتوبر لم يذكره التاريخ، لافتًا إلى أن معظم الكتابات تحدثت عن القادة والخطط وخط بارليف والعبور، لكن بطولات الجندي المصري العظيم،  فالكثير منها لم يكتب عنه حتى الآن.

تاريخ الجنود الأبطال 

وتابع: "قد أرسل لي جندي مجند من بنها، قال لي إنه في إحدى الحلقات التلفزيونية  التي ظهرت فيها ركزت فيها على الضربة الجوية ودور المدفعية، لكن لم يتم التركيز على بطولات الجنود، وقد حكى لي عن شجاعته وشجاعة أصدقائه". 

وشدد الدكتور جمال شقرة، على ضرورة أن ننبش في تاريخ الجنود الأبطال الحقيقيين، الذين كانوا يمتلكون الرغبة في الثأر.

حرب اكتوبر نصر أكتوبر الدكتور جمال شقرة احتفالات نصر أكتوبر

الأكثر قراءة

حازم عمر يكشف عن أول قرار له إذا أصبح رئيسًا للجمهورية

اقتصاديون عن "اتفاقية مبادلة العملة" مع الإمارات: مصر تحصد أولى ثمار الانضمام إلى "بريكس"

ردًا على المشككين بـ"الوطنية للانتخابات".. الباز: "حجة البليد مسح التختة"

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 لجميع العاملين بالدولة

مصدر بالكهرباء يكشف الموعد النهائي للانتهاء من تخفيف الاحمال

تحذير من "الأرصاد".. ماذا يحدث فى الأيام المقبلة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «٨-١٠»

سارة شريف

محاكمة جولدا

ماجد حبته

تحذيرات هيئة الانتخابات

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

حسين دعسة

معرض عمان للكتاب.. أجنحة الكتب تنطلق فى مملكة الأمن والأمان

صور

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

الكابوس الأبدى.. شهادات إسرائيلية حديثة عن حرب أكتوبر: «جحيم وصدمة.. ونتائجها مرعبة»

رغم إجراءات الاحتلال.. 40 ألفًا أدوا صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة