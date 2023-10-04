الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الإجازات الرسمية فى الفصل الدراسى الأول للمدارس 2024

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن الإجازات الرسمية فى الفصل الدراسي الأول للمدارس 2024  بالتزامن مع بداية الفصل الدراسي الأول، فى هذا السياق ترصد الدستور جميع الإجازات الرسمية فى الفصل الدراسي الأول. 

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- إجازة حرب أكتوبر، التي توافق يوم 7 أكتوبر الخميس المقبل.

 

- إجازة عيد الميلاد، وتوافق الأحد 7 يناير 2024.

 

- إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وهو اليوم الأخير في الفصل الدراسي الأول، والذي يوافق الخميس 25 يناير 2024.

 

- سيحتوي العام الدراسي الجديد على 35 أسبوعًا.

 

- يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر 2023 حتى 25 يناير 2024.

 

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الأحد 14 يناير 2024.

 

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالتعليم الفني، يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

 

- تبدأ امتحانات الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني يوم الثلاثاء أيضًا 9 يناير 2024.

 

- ينتهي الفصل الدراسي الأول يوم الخميس 25 يناير 2024.

 

وكان قد  أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم على أن الوزارة تولى أهمية كبيرة لتدريس المناهج القومية وكتاب القيم والأخلاق، موجها بالتركيز على القيم المطلقة وأن يتم تدريسها من خلال الأنشطة وليس كمعلومات فقط مع وجود قدوة للطلاب لتعلم القيم الوجدانية.

 

وأضاف الوزير أنه جارى إعداد حقيبة تدريبية حول دور المدرسة فى ترسيخ قيم المواطنة للإخصائيين النفسيين والاجتماعيين ومديرى المدارس، وتفعيل دور المدرسة فى إبراز المواطنة بمفهومها الواسع والولاء والانتماء والمشروعات القومية.

 

وأشار الوزير إلى أنه تم تشكيل لجنة لوضع الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية، بمشاركة كافة الأطراف والخبرات ذات الصلة، مشيرا إلى أن ما تم من تطوير مناهج المرحلة الإعدادية هو إمتداد لتطوير المرحلة الإبتدائية.

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