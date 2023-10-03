إنشاء مدارس وحالة تنافسية.. إنجازات الدولة فى قطاع التعليم الفني خلال 9 سنوات

كشف تقرير الرؤية والإنجاز "حكاية وطن"، أنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حققت العديد من الانجازات في محور قطاع التعليم الفني ، وجاءت كالتالي:

أولا: إنشاء المدارس

- 1130 مدرسة للتعليم الفني (صناعي - زراعي - تجاري- فندقي) تم إضافتها ليصبح إجمالي مدارس التعليم الفني 3114 مدرسة

- 48 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية تم إنشاؤها بالشراكة مع شركات صناعية كبرى

- 60 مدرسة داخل مصنع ومزرعة للتعليم والتدريب المزدوج تم إنشاؤها

- 500 مدرسة تم رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية لها

ثانيا: تحسين جودة التعليم الفني:

- 52 تخصصًا نوعيًا بمدارس التعليم الفني تم إضافتها

- 47 مدرسة حصلت على الجودة والاعتماد، و5 مدارس تطبق النموذج الياباني

- 440 منهجًا تفاعليًا تم تحويله (من ورقي إلى إلكتروني) بالتعليم الفني

ثالثا: زيادة الحالة التنافسية للتعليم:

- 58 ألف طالب استفاد من برامج التدريب العملي والمهاري

- 55 ألف طالب مستفيد من المناهج المطورة طبقًا لمنظومة الجدارات

-60 شراكة مع القطاع الخاص PPP تم عقدها في التعليم والتدريب المزدوج.

وكانت قد كشفت تقارير الرؤية والإنجاز "حكاية وطن" أن الدولة وضعت خطة استراتيجية لتطوير التعليم الفني والتدريب حتى 2030، تخاطب جانبي العرض (والخاص بتوفير التعليم والتدريب لجميع الطلاب دون تمييز) والطلب والذي يتمثل في زيادة الطلب على خدمات التعليم والتدريب بما تستلزم أن يكونا مرغوبا فيهما نتيجة لوجود قيمة مضافة حقيقية وواضحة من العملية التعليمية) وتمكين نظم الحوكمة وتفعيل دور التخطيط والمتابعة والتنفيذ.