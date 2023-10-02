الإثنين 02 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرؤية والإنجاز: خطة استراتيجية لتطوير التعليم الفني والتدريب حتى 2030

أرشيفية
أرشيفية

كشفت تقارير الرؤية والإنجاز "حكاية وطن" أن الدولة وضعت خطة استراتيجية لتطوير التعليم الفني والتدريب حتى 2030، تخاطب جانبي العرض (والخاص بتوفير التعليم والتدريب لجميع الطلاب دون تمييز) والطلب والذي يتمثل في زيادة الطلب على خدمات التعليم والتدريب بما تستلزم أن يكونا مرغوبا فيهما نتيجة لوجود قيمة مضافة حقيقية وواضحة من العملية التعليمية) وتمكين نظم الحوكمة وتفعيل دور التخطيط والمتابعة والتنفيذ.

بميزانية تريليون جنيه.. جهود الدولة فى تطوير التعليم منذ 2014

إجراءات الخطة الاستراتيجية

ووفقا للتقارير، أوضحت أن الخطة الاستراتيجية تضمنت من الإجراءات، منها ما يلي:

١_ تطوير مناهج التعليم الفني من خلال منظومة مبنية على نظام الجدارات المهنية، فتم تحويل 48 مهنة إلى جدارات، وارتفع عدد المدارس التي تطبق هذا النظام إلى 881 مدرسة في سبتمبر 2022.

٢_ ازداد عدد مدارس التعليم الفني بنسبة 84.6 % عام 2022 - 2023 ليسجل 3114 مدرسة، مقارنة 1687 مدرسة 2013 - 2014

٣_ ارتفاع عدد فصول مدارس التعليم الفني بنسبة 51.4 % فبلغ 54.2 ألف فصل عام 2022 - 2023 مقارنة بـ 35.8 ألف فصل عام 2013 - 2014. وقل التسرب من مدارس التعليم الفني من 5 عام 2015-2014 إلى 0.1 % عام 2020 - 2021.

٤_ إنشاء العديد من المدارس الفنية الحديثة، مثل مدرسة الضبعة النووية. ومدرسة الطاقة الشمسية ببنيان، ومدارس البترول والنقل البحري ومدارس مياه الشرب والصرف الصحي.

txt

"صحة الشيوخ": توجيهات الرئيس السيسى بإنشاء 100 مدرسة تؤكد حرصه على تطوير التعليم

٥_ إطلاق مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي وصل عددها إلى 48 مدرسة خلال العام الدراسي 2022-2023، ومن المستهدف وصولها إلى 100 مدرسة بحلول عام 2030.

٦_ تدشين 4 مجمعات تكنولوجية تعتمد على الدراسة العملية والتدريب.

٧_ استحداث هيئة مستقلة لضمان الجودة والاعتماد في التعليم التقني والفني والتدريب المهني تسمى (إنقان)

٨_ تدشين أكاديمية معلمي التعليم الفني والتي تختص بتدريب معلمي التعليم الفني في التخصصات الفنية خاصة نظام الجدارات المهنية.

الرؤية والإنجاز تقارير الرؤية والإنجاز حكاية وطن تطوير التعليم الفني تطوير مناهج التعليم الفني

مواد متعلقة

السيسى وإفريقيا.. شمس القارة تشرق من مصر القاهرة

بالانفوجراف ..الحصاد الأسبوعي لوزارة التربية والتعليم من السبت ٨ يوليو إلى الجمعة ١٤ يوليو

90 قرارًا فى بيان «قمة ناتو- فيلنيوس».. ماذا بعد؟

"التعليم" تعلن إنجازاتها خلال 9 سنوات تولي الرئيس  السيسي

انجازات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال 10 سنوات

أسرار أيام الثورة.. من «مهلة الأسبوع» حتى «بيان النصر»

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الإفريقي

الأكثر قراءة

خبراء يكشفون لـ"الدستور" حقيقة انقطاع الإنترنت عالميا يوم 11 أكتوبر

الرئيس السيسى: ربنا سبحانه وتعالى يحافظ على هذا البلد ولن يستطيع أحد كسرها

الرئيس السيسي عن العاصمة الإدارية: "متعملتش للوجاهة بل لتغيير نظام العمل للأفضل"

نيابة أمن الدولة تُخلى سبيل 40 من المحبوسين احتياطيًا

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

الرئيس السيسي: الدكتور خالد عبدالغفار "شاطر".. ولديه القدرة على تسويق أفكاره

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الروائى الراحل خالد خليفة: دمعة عندما تذكرنا ياسمين الشام

علي سعدة

يكذبون.. كما يتنفسون

محمد العسيري

مهرجان سميحة أيوب

محمود خليل

ضروس القصر السلطانى

الأنبا تكلا

رجل عظيم أنقذ مصر

وائل لطفي

حرب أمريكية على مصر

ماجد حبته

حكاية وطن.. كتاب ثالث

بسنت حسن

حمى البحر المتوسط

صور

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

رجعوا التلامذة

محطة تل أبيب

المزيد

أحداث الجدار.. استراتيجية حماس وفرصة نتنياهو حول احتجاجات السياج الحدودى

البرلمان العربى يحمّل الاحتلال المسئولية الكاملة عن اقتحامات "الأقصى"

إصابة شاب بالرصاص.. ارتفاع عدد الأسرى في سجون الاحتلال لـ1319 معتقلاً