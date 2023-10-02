الرؤية والإنجاز: خطة استراتيجية لتطوير التعليم الفني والتدريب حتى 2030

كشفت تقارير الرؤية والإنجاز "حكاية وطن" أن الدولة وضعت خطة استراتيجية لتطوير التعليم الفني والتدريب حتى 2030، تخاطب جانبي العرض (والخاص بتوفير التعليم والتدريب لجميع الطلاب دون تمييز) والطلب والذي يتمثل في زيادة الطلب على خدمات التعليم والتدريب بما تستلزم أن يكونا مرغوبا فيهما نتيجة لوجود قيمة مضافة حقيقية وواضحة من العملية التعليمية) وتمكين نظم الحوكمة وتفعيل دور التخطيط والمتابعة والتنفيذ.

إجراءات الخطة الاستراتيجية

ووفقا للتقارير، أوضحت أن الخطة الاستراتيجية تضمنت من الإجراءات، منها ما يلي:

١_ تطوير مناهج التعليم الفني من خلال منظومة مبنية على نظام الجدارات المهنية، فتم تحويل 48 مهنة إلى جدارات، وارتفع عدد المدارس التي تطبق هذا النظام إلى 881 مدرسة في سبتمبر 2022.

٢_ ازداد عدد مدارس التعليم الفني بنسبة 84.6 % عام 2022 - 2023 ليسجل 3114 مدرسة، مقارنة 1687 مدرسة 2013 - 2014

٣_ ارتفاع عدد فصول مدارس التعليم الفني بنسبة 51.4 % فبلغ 54.2 ألف فصل عام 2022 - 2023 مقارنة بـ 35.8 ألف فصل عام 2013 - 2014. وقل التسرب من مدارس التعليم الفني من 5 عام 2015-2014 إلى 0.1 % عام 2020 - 2021.

٤_ إنشاء العديد من المدارس الفنية الحديثة، مثل مدرسة الضبعة النووية. ومدرسة الطاقة الشمسية ببنيان، ومدارس البترول والنقل البحري ومدارس مياه الشرب والصرف الصحي.

٥_ إطلاق مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي وصل عددها إلى 48 مدرسة خلال العام الدراسي 2022-2023، ومن المستهدف وصولها إلى 100 مدرسة بحلول عام 2030.

٦_ تدشين 4 مجمعات تكنولوجية تعتمد على الدراسة العملية والتدريب.

٧_ استحداث هيئة مستقلة لضمان الجودة والاعتماد في التعليم التقني والفني والتدريب المهني تسمى (إنقان)

٨_ تدشين أكاديمية معلمي التعليم الفني والتي تختص بتدريب معلمي التعليم الفني في التخصصات الفنية خاصة نظام الجدارات المهنية.