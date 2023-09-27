الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

"صحة الشيوخ": توجيهات الرئيس السيسي بإنشاء 100 مدرسة يؤكد حرصه على تطوير التعليم

الدكتور علي مهران
الدكتور علي مهران

قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بـ مجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال جلسة بناء الإنسان في يوم تفوق الجامعات بإنشاء 100 مدرسة جديدة خلال عام بتكلفة 15 مليار جنيه، يؤكد حرصه الدائم على تطوير التعليم بكل مراحله، إضافة إلى كشف حرصه على اقتحام المشكلات التعليمية وحلها.

التعليم الجامعي أساس بناء المجتمع 

وأوضح مهران، في تصريحات صحفية له، أن التعليم الجامعي هو أساس بناء المجتمع من خلال تخريج أجيال قادرة على بناء المستقبل وفقًا للتكنولوجيا الحديثة لمواكبة التطورات العالمية.

أهمية مواجهة النمو السكاني 

وأكد رئيس صحة الشيوخ، أن الرئيس السيسي ألقى الضوء على أهمية مواجهة النمو السكاني والكثافة الطلابية في المدارس بإنشاء مدارس جديدة بمشاركة القطاع الخاص مما يمثل دفعة جديدة لتشجيع الاستثمار في التعليم خاصة في ظل الحاجة إلى 3000 فصل.

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إنشاء 62 مدرسة تكنولوجية 

وأشار النائب الدكتور علي مهران، إلى أن الدولة أنشأت 62 مدرسة تكنولوجية بالتعاون مع مبادرة ابدأ لصالح التعليم الفني بالإضافة إلى إنشاء الجامعات الأهلية لتقليل الفجوة في القطاع التعليمي.

وتابع رئيس "صحة الشيوخ"، أن الدولة تسعى إلى حل مشكلات قطاعي التعليم والصحة من خلال وضع خطة متكاملة للنهوض الشامل بالقطاعين التعليمي والصحي للدخول إلى عصر جديد بخريج مؤهلة لسوق العمل في الداخل والخارج، بالإضافة إلى إكساب الطلاب مهارات تؤهلهم للحصول على فرص عمل والمشاركة في مسيرة تنمية الوطن بما يسهم في إعادة صياغة وتأهيل الشخصية المصرية نحو مستقبل أفضل.

ولفت النائب الدكتور على مهران، إلى ضرورة الاهتمام بكل عناصر العملية التعليمية خاصة العنصر البشري من خلال تأهيل وتدريب المعلمين على النظام التعليمي الجديد، قائلًا: "المعلم هو العمود الفقري لتطوير العملية التعليمية".

ووجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال جلسة بناء الإنسان ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر، والتي شملت الاستجابة لطلب الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم حول رعاية مؤتمر قومي لآليات القبول في الجامعات، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى، وتكليفه بإنشاء 100 مدرسة جديدة خلال عام بتكلفة 15 مليار جنيه، كما أكد خلال حديثه أن التعليم الأساسي هو الأساس الحقيقي الذي ستنطلق منه الدولة لحلمها وأملها على المدى البعيد.

توجيهات الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور على مهران رئس لجنة لصحة والسكان بمجلس الشيوخ مجلس الشيوخ

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