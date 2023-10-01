تريليون جنيه حجم إنفاق الحكومة الأبرز.. إنجازات التعليم خلال 10 سنوات

كشف تقرير الرؤية والإنجاز "حكاية وطن"، عن أن منظومة التعليم خلال العشر سنوات الماضية، شهدت جملة من التحولات على الصعيد الكمي والنوعي، بالإضافة إلى بعض المدخلات المحورية والمحطات الفاصلة والتي كان لها تأثير جوهري على تغيير منظومة التعليم، كجزء من استراتيجيتها للتنمية البشرية.

وكشفت التقارير، أن حجم الإنفاق الحكومي على قطاع التعليم في الفترة 2014 - 2022، بلغ ما يزيد على تريليون جنيه، وبلغ إجمالي مخصصات التعليم في العام المالي 2023 - 2024 نحو 392 مليار جنيه.

وأكدت التقارير، أن الدولة أطلقت عددًا من الاستراتيجيات التي تخدم المنظومة التعليمية مثل استراتيجية التعليم قبل الجامعي 2014 - 2030" و"الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030".

وأضافت، أن عدد المشروعات التعليمية خلال الفترة 2014 - 2023، بلغت نحو 8041 مشروعًا، بتكلفة إجمالية بلغت 80 مليار جنيه، ليبلغ عدد المدارس في العام المالي 2022 - 2023 نحو 60.3 ألف مدرسة، بالإضافة إلى 11.6 ألف معهد أزهري. ويصل عدد الفصول إلى 552 ألف فصل، مقابل 466.4 ألف فصل خلال عام 2013 - 2014

وأشارت التقارير، إلى أن الدولة عملت على تطوير المناهج الدراسية بوضع مناهج جديدة تماما، عن طريقة تدريس مبتكرة، وتغيير طريقة التقييم لكافة المراحل الدراسية، مضيفا أن الدولة عززت البنية التحتية المعلوماتية للمدارس بتجهيز 9246 معملا 274399 فصلا مطورًا، وتوزيع 3.3 ملايين "تابلت" لطلاب الصف الأول الثانوي.

كما بذلت الدولة جهودًا كبيرًا لتطوير نظام التعليم في المدارس المصرية اليابانية التي بلغ عددها 102 مدرسة في العام الدراسي 2022 - 2023.

انطلق العام الدراسي الجديد

وكان العام الدراسي الجديد 2023/2024، انطلق للصفوف الأولى بكل المراحل التعليمية على مستوى الجمهورية.

وفقًا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، باستقبال طلاب الصفوف الأولى في اليوم الأول للدراسة، للتعريف بالمدرسة والترحاب بهم وتنظيم عمليات الدخول وعدم التكدس، واستقبال باقي الصفوف في اليوم التالي.

واستقبلت المدارس الطلاب بالزينة، ورفع العلم المصري أعلى مبانيها، كما انتهت المدارس من أعمال نظافة الفصول ودورات المياه وساحات المدارس وتعقيمها جيدا.

وكان الدكتور رضا حجازي، قد شدد على مديري المديريات التعليمية بضرورة الاهتمام بطابور الصباح وتحية العلم والسلام الجمهوري في جميع المدارس على مستوى الجمهورية.

كما أكد الوزير ضرورة انضباط العملية التعليمية والمتابعة المستمرة، من كافة أفراد المنظومة التعليمية، وجذب الطلاب إلى المدارس والالتزام بالآليات والإجراءات الهامة والمنظمة لانضباط سير العملية التعليمية، مشيرًا إلى أنه سيتم تقييم مديري المديريات من خلال انضباط العملية التعليمية فى المديرية.

ووجه مديري المديريات التعليمية، بضرورة ضبط العملية التعليمية داخل المدارس وانتظامها.

كما وجه الوزير، المديريات التعليمية بضرورة مراجعة الجداول المدرسية، وتوزيع المهام والأدوار على جميع العاملين بالمدرسة، وكذا جداول الإشراف، كما شدد على حظر استخدام العقاب البدني والنفسي وتفعيل لائحة الانضباط المدرسي.