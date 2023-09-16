«الصناعات الهندسية»: معدل الإنجاز فى مشروعات التنمية بالصعيد غير مسبوق

ذكر أحمد شعبان، عضو شعبة الآلات والمعدات بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بتنمية الصعيد، مؤكدًا أن ما تم إنجازه فى عهد الرئيس السيسى فى محافظات الصعيد لم يحدث من قبل، حيث تم تدشين مشروعات قومية عملاقة وفرت آلاف فرص العمل للشباب.

وأكد «شعبان»، لـ«الدستور»، أن الدولة تنفذ مشروعات تنموية فى معظم قرى الصعيد، وهناك نقلة كبيرة وملموسة فى شبكات الطرق والصرف الصحى والمشروعات التنموية، مشيرًا إلى أن الدولة استثمرت نحو ٢ تريليون جنيه فى عهد الرئيس السيسى بالصعيد.

وأضاف أن قطاع الصناعة شهد أكبر نمو فى عهد الرئيس السيسى، حيث زادت معدلات الاستثمارات العامة بنسبة ٥٠٠٪، والخاصة بنسبة ٥٥٪، كما تم تنفيذ أكبر ١٠ مجمعات صناعية بإجمالى ٢٦٢٨ وحدة صناعية، وفرت ٢٦ ألف فرصة عمل فى منطقة الصعيد، خلال الفترة الماضية.

وأوضح عضو غرفة الصناعات الهندسية أنه تم إنهاء جميع المناطق غير الآمنة، ووصلت نسبة التغطية الحالية لمياه الشرب إلى ٩٨٪، مقارنة بنحو ٨٥٪ فى ٢٠١٤، فيما بلغت نسبة التغطية الحالية لخدمات الصرف الصحى ٣٣٪ مقارنة بـ٢٢٪ عام ٢٠١٤.

وأشار إلى أن معدلات الفقر تراجعت فى الريف بالوجه القبلى فى عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ بـ٣.٧٩ نقاط مئوية مقارنة بـ٢٠١٧/٢٠١٨.

وأشار إلى أن الدولة نجحت بتوجيه من القيادة السياسية فى ضخ استثمارات كبيرة فى قطاعات البنية الأساسية، ورفع مستوى التغطية بخدمات الصرف الصحى ومياه الشرب، ورفع كفاءة الطرق المحلية، وتغطية الترع، وإنشاء العديد من المنشآت والمرافق الخدمية.