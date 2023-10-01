«حكاية وطن»: الدولة المصرية تقدم كشف حساب علنيًا عن «سنوات الإنجاز»

السيسى يوجّه بإنهاء تطوير الموانئ والسكك الحديدية والطرق فى 2025

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة بضرورة الانتهاء من مشروعات التطوير فى الموانئ والسكك الحديدية والطرق فى موعد غايته عام ٢٠٢٥.

وقال الرئيس، فى مداخلة ردًا على كلمتى وزيرى الإسكان والنقل، خلال جلسة «المشروعات القومية والبنية التحتية» ضمن فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»: «نتحدث عن الانتهاء من ميناء الإسكندرية والموانئ الأخرى ومشروعات تطوير السكك الحديدية والطرق فى ٢٠٢٥ وليس فى ٢٠٣٠».

ولفت إلى أن ما عرضه وزيرا النقل والإسكان يعكس جهودًا كبيرة وإرادة لتغيير الواقع إلى الأفضل، والوزيران والحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى تحملوا ضغوطًا كبيرة وهائلة، وقال: «رئيس الوزراء يتابع ما يحدث على مدار الساعة ويتحمل الضغوط، وأنا هنا لا أجامله فمشروعات الإسكان بدأت معه كوزير إسكان فى ظل ظروف صعبة وليس هناك مخرج منها سوى من خلال الأفكار».

2 تريليون جنيه لتطوير وتحديث منظومة النقل من 2014 حتى 2024

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن تكلفة خطة تحديث وتطوير عناصر منظومة النقل فى كل القطاعات بلغت ٢ تريليون جنيه فى الفترة من يونيو ٢٠١٤ وحتى يوليو ٢٠٢٤، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تصل تكلفة تطوير عناصر منظومة النقل إلى ٣ تريليونات جنيه فى عام ٢٠٣٠.

وقال وزير النقل، خلال جلسة «المشروعات القومية والبنية التحتية»، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»- إن خطة التطوير والتحديث تشمل كل القطاعات سواء الطرق والكبارى أو السكك الحديدية أو الأنفاق والجر الكهربائى، والموانئ البحرية والبرية والجافة والمناطق اللوجستية والنقل النهرى. وفيما يخص مشروعات السكك الحديدية، قال وزير النقل إنه فى عام ٢٠١٤ كان هناك ٩٠٠ ألف راكب يوميًا، و٤ ملايين طن بضائع سنويًا، وكانت مستويات السلامة والتأمين وانتظام المواعيد ضعيفة.

وأضاف أنه خلال عام ٢٠٢٣ وبعد إنفاق ٢٢٥ مليار جنيه، أصبح هناك ١.٢ مليون راكب يوميًا و٥ ملايين طن بضائع سنويًا، وارتفعت مستويات السلامة والتأمين، وانتظمت مواعيد القطارات وخدمات الركاب لنسبة ٨٥٪. وبشأن مشروعات الطرق والكبارى، كشف عن أنه فى عام ٢٠١٤ كان هناك ٢٣٥٠٠ كيلومتر شبكة رئيسية للطرق، و٣٨ كوبرى على النيل، و١٥٠٠ كوبرى أو نفق للربط بين الطرق وبعضها و١٢٥ ألف كيلومتر طرقًا محلية.

وأضاف أنه خلال عام ٢٠٢٣ بعد صرف ٥٣٠ مليار جنيه، تم إنشاء ٧٠٠٠ كيلو متر طرق رئيسية جديدة، ليصل طول الشبكة إلى ٣٠٥٠٠ كيلومتر وتطوير ١٠ آلاف كيلومتر من الشبكة الحالية.

2 تريليون جنيه استثمارات بقطاع المرافق والمجتمعات العمرانية

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن إجمالى الاستثمارات التى تمت فى قطاع المرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة تجاوز تريليونى جنيه، منها تريليون و٣٠٠ مليار لتنمية ورفع كفاءة المدن الجديدة، و٧٠٠ مليار جنيه لتطوير وتحسين ورفع كفاءة العمران القائم.

وقال «الجزار»، خلال جلسة «المشروعات القومية والبنية التحتية» ضمن فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، إن ما تم إنفاقه على المدن الجديدة خلال الـ٣٦ سنة الماضية بلغ ٦٤ مليار جنيه، و«هذا المعدل بعد ٢٠١٤ قفز إلى ١٤٤ مليار جنيه سنويًا لمؤسسات الدولة المختلفة فى هذا المجال».

وأضاف أن مصر نجحت فى مواجهة أهم تحديات الزيادة السكانية، بعضها بشكل كامل، وبعضها بشكل جزئى، لافتًا إلى أن هناك مجموعة من التحديات الرئيسية التى تواجه ملف التنمية العمرانية، أبرزها ضيق الحيز المكانى المعمور، والنمو العشوائى على الأرض الزراعية، والفجوة بين العرض والطلب، والتكدس العمرانى، وتدنى مستويات جودة الحياة.

ولفت إلى أن خريطة التنمية العمرانية، التى جرى تنفيذها بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وصلت لأول مرة إلى مناطق لم تطأها مخططات تنموية ولا مشروعات على الأرض، مثل مشروع التجلى الأعظم الذى سيقوم الرئيس بافتتاحه بداية العام المقبل، حيث سيكون له مردود على زيادة عدد السياح إلى ١٫٥ مليون سائح سنويًا بتكلفة ١٠ مليارات جنيه، وذلك خلال المرحلة الأولى فقط، وستكون هناك مراحل أخرى لهذا المشروع.