جدول مواعيد الإجازات الرسمية 2024 للقطاعين العام والخاص وطلاب المدارس

تصدرت مواعيد الإجازات الرسمية 2024 للقطاعين العام والخاص في مصر، قائمة بحث الكثير من المواطنين العاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة على حد سواء؛ للتعرف على عدد أيام الإجازات في العام الميلادي الجديد، بالتزامن مع اقتراب حلول موعد إجازة ذكرى انتصار حرب أكتوبر لعام 2023، آخر إجازات العام الجاري.

الإجازات الرسمية 2024

وينشر "الدستور" قائمة بمواعيد الإجازات الرسمية 2024، التي اعتمدتها الحكومة المصرية كعطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع الموظفين في القطاعات والهيئات والشركات الحكومية أو الخاصة.

وتشهد أجندة الإجازات الرسمية لعام 2024 المقبل 14 عطلة رسمية، تبدأ بإجازة عيد الميلاد المجيد في اليوم السابع من شهر يناير 2024، وتنتهي بإجازة انتصار أكتوبر وعيد القوات المسلحة يوم الأحد 6 أكتوبر 2024.

مواعيد الإجازات الرسمية لعام 2024

عطلة عيد الميلاد المجيد يوم الأحد 7 يناير 2024.

إجازة ثورة 25 يناير يوم الخميس 25 يناير 2024.

عطلة وقفة عيد الفطر المبارك يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024.

إجازة عيد الفطر المبارك يوم الأربعاء 10 أبريل 2024.

عطلة عيد تحرير سيناء يوم الخميس 25 أبريل 2024.

إجازة عيد العمال يوم الأربعاء 1 مايو 2024.

عطلة شم النسيم يوم الاثنين 6 مايو 2024.

إجازة وقفة عرفات يوم السبت 15 يونيو 2024.

عطلة عيد الأضحى المبارك من الأحد 16 إلى الأربعاء 19 يونيو 2024.

إجازة ثورة يونيو يوم الأحد 30 يونيو 2024.

عطلة رأس السنة الهجرية 1446 يوم الأحد 7 يوليو 2024.

إجازة ثورة 23 يوليو يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024.

عطلة المولد النبوي الشريف يوم الأحد 15 سبتمبر 2024.

إجازة 6 أكتوبر وعيد القوات المسلحة يوم الأحد 6 أكتوبر 2024.

الإجازات الرسمية لطلاب المدارس 2024

في السياق ذاته، تضمن المخطط الزمني للانتخابات الرئاسية المصرية 2024 أن تجري مرحلة الإعادة خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء 8، و9، و10 يناير 2024، وفي حال وصول الانتخابات إلى مرحلة الإعادة سيحصل الطلاب على إجازة رسمية في أيام الاقتراع.

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