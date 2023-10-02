الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تعرف على تفاصيل جدول الإجازات والعطلات الرسمية 2024

إجازات
إجازات

يبحث الكثيرون، عبر محركات البحث، عن مواعيد الإجازات الرسمية للعام المقبل 2024، سواء للقطاع الخاص أو الحكومي، وتتنوع الإجازات ما بين مناسبات دينية أو وطنية أو مناسبات اجتماعية، أو حتى الإجازات الأسبوعية، التي ينتظرها المواطنون كفرصة للتنزه، ولقاء أصدقائهم وأسرهم، بالإضافة إلى عطلات المدارس، بمناسبة الانتخابات الرئاسية، حيث تقام لجان الانتخابات الرئاسية في المدارس، لذا فإن المدارس التي تتضمن انتخابات رئاسية، وفقًا للجدول المعلن الأسبوع الماضي من اللجنة العليا للانتخابات، أما المدارس التي لا علاقة لها بالانتخابات، فسيكون اليوم الدراسي بها بشكل عادي.

عاجل| الإجازات الرسمية 2024 كاملة للقطاع العام والخاص

الإجازات الرسمية في الأعياد

إجازة عيد الميلاد المجيد في مصر، يوم الأحد الموافق  7 يناير 2024.

إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة في يوم الخميس 25 يناير 2024.

 إجازة وقفة عيد الفطر المبارك في يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024.

إجازة وقفة عرفات يوم السبت 15 يونيو 2024.

إجازة عيد الأضحى المبارك من الأحد 16 إلى الأربعاء 19 يونيو 2024

إجازات اليوم الواحد

إجازة ثورة يونيو يوم الأحد 30 يونيو 2024

إجازة رأس السنة الهجرية 1446 يوم الأحد 7 يوليو 2024.

إجازة ثورة 23 يوليو يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024.

إجازة المولد النبوي الشريف يوم الأحد 15 سبتمبر 2024.

إجازة 6 أكتوبر وعيد القوات المسلحة يوم الأحد 6 أكتوبر 2024.

إجازات المدارس

توافق عطلات المدارس، نفس العطلات الرسمية، التي تعلنها الدولة دوريًا مع كل مناسبة، بالاضافة إلى الاجازات الاسبوعية، والاجازات بمناسبة الانتخابات الرئاسية، وفقًا للمواعيد المعلنة والتي جاءت كالتالي:

اليوم الأول يوم انتخابات الرئاسية: يوافق الاثنين 8 يناير 2024.

-اليوم الثاني أيام الانتخابات الرئاسية: يوافق الثلاثاء 9 يناير 2024.

-اليوم الثالث أيام الانتخابات الرئاسية: يوافق الأربعاء 10 يناير 2024.

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