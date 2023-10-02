إجازة 6 أكتوبر واحدة من أهم الإجازات الرسمية التي يحصل عليها العاملون في القطاع العام والخاص، حيث يحتفل المصريون بذكرى نصر أكتوبر العظيم، واستعادة أرض سيناء.

ومع تبكير احتفالات نصر أكتوبر تعرض الدستور في التقرير التالي موعد اجازة 6 اكتوبر 2023.

موعد إجازة 6 أكتوبر 2023

يوافق 6 أكتوبر 2023 يوم الجمعة بعد المقبل، وبدأت مراسم الاحتفالات بنصر أكتوبر منذ بداية الشهر حيث الذكرى الـ 50 لانتصار الجيش المصري على جيش الاحتلال واستعادة أرض سيناء التي ظلت تحت الاحتلال 6 سنوات بعد نكسه عام 1967.

وتكون اجازة 6 اكتوبر 2023 هي الإجازة الرسمية الأخيرة للعام الجاري ولن يتبقى للعاملين في القطاع العام والخاص طوال الشهرين القادمين سوى الاجازات أو الراحات الاسبوعية فقط مع ما تبقى من رصيد الاجازات للعاملين في القطاعين العام والخاص.

تبكير إجازة 6 اكتوبر 2023

اتجهت الدولة منذ عام تقريبًا إلى ترحيل الاجازات الرسمية إلى يوم الخميس، ومع تزامن ذكرى نصر أكتوبر هذا العام ليوم الجمعة، فقرر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ترحيل إجازة عيد القوات المسلحة، الموافق 6 أكتوبر 2023، إلى يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر 2023، وذلك لكي ترتبط مع الإجازة الأسبوعية، فتمتد اجازة 6 اكتوبر على مدار ثلاثة أيام، الخميس والجمعة والسبت، وذلك للعاملين في القطاع الحكومي العام، أما العاملين في القطاع الخاص فتختلف عدد أيام الاجازة مع اختلاف راحتهم الأسبوعية.

وبذلك يحصل العاملون في القطاع الحكومي والقطاع الخاص على إجازة رسمية يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر 2023 وتكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص.