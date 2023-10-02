الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عاجل.. الخميس المقبل إجازة بأجر كامل للقطاع الخاص بمناسبة ذكرى "نصر أكتوبر"

وزارة العمل
وزارة العمل

أعلن حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الإثنين، أن الخميس المقبل الموافق 5 أكتوبر 2023، إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة. 

يأتي ذلك في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3675 لسنة 2023 والمتضمن أن يكون الخميس إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بدلًا من الجمعة الموافق 6 أكتوبر عام 2023، فى إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين في قطاعات الدولة المتنوعة كلما أمكن ذلك تحقيقًا للغاية الإجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد.

يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل بمثلي الأجر إذا اقتضت الظروف

وقال حسن شحاتة وزير العمل، إن هذه الإجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم  إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي أجره اليومي.

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وبهذه المناسبة يتقدم حسن شحاتة وزير العمل بالتهنئة إلى جميع عمال وشعب مصر، والقوات المسلحة الباسلة، مؤكدًا  أن هذا النصر المجيد أعاد للأمة المصرية إكتشاف قدراتها ووحدة صفوفها فى مواجهة التحديات وصنع المعجزات بما يقدمه أبناءها من تضحيات وبطولات.. وبحسب البيان الصحفي أصدرت الوزارة كتابا دوريا لمديريات العمل بالمحافظات بتوقيع خالد ابو بكر رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة،ود. حنان احمد علي مدير عام الإدارة العامة لعلاقات العمل بالوزارة،وذلك لوضع احكامه موضع التنفيذ، ومتابعة تنفيذ هذه الإجازة بمواقع العمل والإنتاج بالمنشآت والشركات.

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