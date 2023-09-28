الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

العمل: 5702 فرصة عمل جديدة للشباب فى 11 محافظة

فرصة عمل
فرصة عمل

أعلنت وزارة العمل عن تلقيها طلبات من 34 شركة قطاع خاص على مستوى 11 محافظة لشغل 5702 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوي القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريًا، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر أكتوبر 2023.

 فرص العمل الجديدة متوفرة في 11 محافظة هي: القاهرة، الجيزة، الإسماعيلية، سوهاج، دمياط، القليوبية، أسيوط، قنا، الغربية، المنوفية والمنيا.

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وفي تخصصات: مدير فرع، رئيس فريق، أخصائى تمويل، محاسبين، مهندسين، مشرفين سكن، أفراد أمن، علاقات عامة، خدمة نزلاء، مندوبي مبيعات، سكرتارية، مندوبي مبيعات، مسئول سلامة وصحة مهنية، فنيي جميع التخصصات، وجميع أعمال الفندقة، عمال خياطة بكل الأقسام، عمال إنتاج، عمال نظافة، وتخصصات أخرى.

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وبحسب البيان، تضم النشرة مجموعة من الوظائف لذوى الهمم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ5% من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل.

وزارة العمل قطاع خاص ذوى القدرات الخاصة رواتب نشرة التوظيف الدورية

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