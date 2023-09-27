وزارة العمل: عقود عمل لذوى همم من أبناء محافظة جنوب سيناء

أعلنت وزارة العمل، عن تسليم مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء 23 عقد عمل لذوى همم من أبناء المحافظة، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تعيينهم في إحدى المنشآت السياحية التي تعمل في مدينة شرم الشيخ، في إطار إستراتيجية الوزارة لدمج تلك الفئة في سوق العمل من خلال تدريبهم وتشغيلهم والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم في دفع عجلات الإنتاج والمشاركة في عمليات التنمية، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات بالاهتمام بذوي الهمم ودمجها داخل المجتمع في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، وتطبيقًا لأحكام القانون الخاص برعاية وحماية ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وتعيين 5% من بين العاملين بالمنشآت التي يعمل فيها 20 عاملًا فأكثر من ذوى الهمم.

وأوضح أشرف علم الدين مدير مديرية العمل بجنوب سيناء في تقرير للوزارة، أنه تم الاطمئنان في كل العقود التي جرى تسليمها على تطبيق الحد الأدنى للأجور، كما تقوم المديرية بمتابعة المعينين من ذوى الهمم داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة والتأكد من تسلمهم للعمل، والحصول على كل حقوقهم ومستحقاتهم، من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية ومكاتب التشغيل التابعة للمديرية والمنتشرة في كل أرجاء المحافظة، ومؤكدًا الاستمرار في توفير مزيد من فرص العمل لتلك الفئة داخل المنشآت للاستفادة من إمكانياتهم في زيادة الإنتاج في ظل الجمهورية الجديدة.



إعانات لعمالة غير منتظمة بالإسماعيلية

أعلنت وزارة العمل فى بيان لها، عن انعقاد اللجنة الاستشارية للعمالة غير المنتظمة بمديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، والتصديق على 13 حالة رعاية صحية واجتماعية عن شهر سبتمبر بإجمالي مبلغ 28 ألف جنيه، ضمن جهود المديرية فى دعم العمالة غير المنتظمة صحيًا واجتماعيًا وتأمينيًا، من خلال منح دورية واستثنائية فى حالات العجز والوفاة والإصابة، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتلك الفئة ورعايتها وحمايتها وتوفير كل سبل الدعم لها لتحيا حياة كريمة، مع العمل على استكمال حصر وتسجيل تلك الفئة على أرض الواقع وزيادة الأعداد المسجلة لتشمل كل العاملين من تلك الفئة.

وأوضح محمد طلعت مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، أن اللجنة تشكلت من أحمد حامد مدير إدارة العمالة غير منتظمة، وسامح عهدى مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، وحازم محمد عبدالسلام ممثل التأمينات الاجتماعية، والدكتور أحمد بركات ممثل التأمين الصحى، وجبريل عبدالوهاب ممثل عن مديرية التضامن الاجتماعى، وهنية أمين ممثلة عن مديرية الزراعة، ورمضان متولي ممثل عن النقابة العامة للعاملين بمديرية الزراعة، ودعاء علي ممثلة عن ديوان عام المحافظة، لبحث صرف الإعانات المستحقة لعمال من المسجلين بقاعدة البيانات لرعايتهم صحيًا واجتماعيًا وفقًا للشروط والأحكام الخاصة بتلك الفئة، مؤكدًا استمرار المديرية وأجهزتها فى دعم العمالة غير المنتظمة وحمايتها فى مواقع العمل المختلفة.