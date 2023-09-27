وزارة العمل تنظم "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة المهنية بالمنوفية

أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة المنوفية ندوة للتوعية، فى إطار مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وذلك بمقر شركة إيجيبت للملابس الطبية، بمشاركة 41 شركة من شركات منطقة عمل السادات، وتحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، تناولت الندوة مجموعة من المحاضرات العلمية حول دور السلامة فى الحفاظ على الأفراد والممتلكات وحمايتهم من المخاطر.

نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بأهمية التوعية ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل والحفاظ على العمال والمنشآت وتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية ويساهم في دفع الاقتصاد القومي.

اشتراطات السلامة في بيئة العمل

وأوضح سعد عبد الحميد، مدير مديرية العمل بالمنوفية، في تقريرٍ للوزارة، أن فعاليات الندوة تضمنت عرض أفلام تسجيلية لحالات عملية للحوادث الجسيمة وكيفية التعامل معها والوقاية منها.

وألقى عبدالحميد كلمة في الندوة قدم خلالها الشكر والتقدير للشركة المستضيفة على حرصها لنشر ثقافة السلامة وجميع الشركات التى شاركت فى هذه الندوة ودعاهم للاستفادة والتطبيق داخل شركاتهم لاشتراطات السلامة حفاظا على سلامة الجميع، وتوخى الحذر واتخاذ كل الإجراءات اللازمة حفاظاً على العامل والمصنع فى آن واحد، وأن المديرية ومكاتبها مستعدة لدعم العمال والشركات وإرشادهم دائماً.

وأكد ضرورة تواجد حقيقى وملموس للسلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل وأن حياة العامل المصرى لا تقدر بثمن ويجب الحفاظ عليها وأن نكثف جميعاً جهودنا لذلك وضرورة إعداد منظومة للسلامة والصحة المهنية داخل المنشآت، فضلاً عن التوعية بكل مخاطر بيئة العمل الفيزيائية والميكانيكية والبيولوجية والسلبية، والتعريف بكيفية إعداد خطة طوارئ للتصرف في أي حالة طوارئ تتعرض لها المنشأة.