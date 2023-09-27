الأربعاء 27 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل تنظم "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة المهنية بالمنوفية

جانب من الندوة
جانب من الندوة

أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة المنوفية ندوة للتوعية، فى إطار مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة  السلامة والصحة المهنية وذلك بمقر شركة إيجيبت للملابس الطبية، بمشاركة 41 شركة من شركات منطقة عمل السادات، وتحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، تناولت الندوة مجموعة من المحاضرات العلمية حول دور السلامة فى الحفاظ على الأفراد والممتلكات وحمايتهم من المخاطر.

نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية

يأتى ذلك  تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بأهمية التوعية ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل والحفاظ على العمال والمنشآت وتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية ويساهم في دفع الاقتصاد القومي.

وزارة العمل: ملتقى توظيف يوفر 690 فرصة عمل وعقود لذوى همم بالبحر الأحمر

اشتراطات السلامة في بيئة العمل 

وأوضح سعد عبد الحميد، مدير مديرية العمل بالمنوفية، في تقريرٍ للوزارة، أن فعاليات الندوة تضمنت عرض أفلام تسجيلية  لحالات عملية للحوادث الجسيمة وكيفية التعامل معها والوقاية منها.

 وألقى عبدالحميد كلمة في الندوة قدم خلالها الشكر والتقدير للشركة المستضيفة على حرصها لنشر ثقافة السلامة وجميع الشركات التى شاركت فى هذه الندوة ودعاهم للاستفادة والتطبيق داخل شركاتهم لاشتراطات السلامة حفاظا على سلامة الجميع، وتوخى الحذر واتخاذ كل الإجراءات اللازمة حفاظاً على العامل والمصنع فى آن واحد، وأن المديرية ومكاتبها مستعدة لدعم العمال والشركات وإرشادهم دائماً.

txt

وزارة العمل: ندوة توعية للعاملين بالمنشأت التعليمية وأولياء الأمور

وأكد ضرورة تواجد حقيقى وملموس للسلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل وأن حياة العامل المصرى لا تقدر بثمن ويجب الحفاظ عليها وأن نكثف جميعاً جهودنا لذلك وضرورة إعداد منظومة للسلامة والصحة المهنية داخل المنشآت، فضلاً عن التوعية بكل مخاطر بيئة العمل الفيزيائية والميكانيكية والبيولوجية والسلبية، والتعريف بكيفية إعداد خطة طوارئ للتصرف في أي حالة طوارئ تتعرض لها المنشأة.

وزارة العمل محافظة المنوفية مديرية العمل سلامتك تهمنا مبادرة سلامتك تهمنا

الأكثر قراءة

فيضانات قاتلة تضرب جنوب إفريقيا.. تدمير البنية التحتية وتحذيرات من سقوط ضحايا

"كان على علاقة بها".. تفاصيل صادمة حول مقتل موظفة داخل كلية الآثار على يد زميلها

مقتل موظفة بـ"آثار القاهرة" على يد زميلها.. 4 رصاصات اخترقت جسدها

قرارات عاجلة من النيابة فى مقتل موظفة بـ"آثار القاهرة" على يد زميلها

مدير أمن الجيزة ينتقل إلى موقع مقتل موظفة "آثار القاهرة" على يد زميلها

تفاصيل جديدة حول مقتل "فتاة مصر الجديدة" على يد خطيبها السابق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

أسبوع الأحداث المهمة والذكرى الطيبة!

عبد الرحيم طايع

الفن الذى للفلوس.. لا للفن ولا للحياة!

مدحت بشاى

طاعون العصر

منى رجب

اكتشفت مدينة الغردقة بمواقعها وشواطئها الخلابة

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (4)

إبراهيم داود

أيام محمد صالح

وائل لطفي

مشاكلنا بصراحة

ماجد حبته

هل تفوقت جامعات مصر؟

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

نجمة داود الحمراء: 5 قتلى في جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات

"هيومن رايتس ووتش": الفلسطينيون الأمريكيون أصبحوا سياحا في بلادهم