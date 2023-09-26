وزارة العمل: ملتقى توظيف يوفر 690 فرصة عمل وعقود لذوى همم بالبحر الأحمر

أعلنت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، عن افتتاح مديرية العمل بمحافظة البحر الأحمر، ملتقى توظيف للشباب من الجنسين، يوفر 690 فرصة عمل في كافة التخصصات الفندقية في 48 منشأة سياحية في مدينة الغردقة، وسفاجا، ومرسي علم، والقصير، وذلك تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، واللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، بالتعاون مع "مشروع قوي عاملة مصر"، وفندق شتايجنبرجر ألدو.

وأوضح هارون عبدالعزيز، مدير مديرية العمل بالبحر الأحمر، في تقرير للوزارة، أن ملتقى التوظيف بدأت فعالياته صباح اليوم الثلاثاء، الموافق 26 سبتمبر 2023 "بفندق "شتايجنبرجر الدو" بالممشى السياحي بالغردقة.

الجمهورية الجديدة

وقال إن الملتقى فرصة التقى فيها أصحاب الأعمال، وممثلى الشركات، مع الباحثين عن عمل من الشباب، لعرض فرص التشغيل، وشروطها، وتوعية الشباب باحتياحات سوق العمل، وطرق التقديم فيها، وأهمية توعيتهم بتنمية مهاراتهم بحسب متطلبات "السوق"، وإن توجيهات الوزير شحاتة التحقق من “مصداقية فرص العمل” واستلام "العقود" والتواصل مع الشباب حتى بعد استلام وظائفهم، ومراقبة تطبيق القانون خاصة تنفيذ الحد الأدنى للأجور، في ضوء الجمهورية الجديدة وتوجيهات القيادة السياسية بتوفير سبل الدعم للشباب من الجنسين، مضيفا أن الفرص متاحة لجميع الأعمار والمؤهلات، وغير ذوي المؤهلات والخبرة من سن 18 حتى 50 سنة، مضيفاً أن الملتقى شهد تسليم منتجات من الدورات التدريبية على الأسر الأكثر احتياجا.

وأضاف مدير المديرية أنه على هامش فعاليات الملتقى جري تسليم 10 عقود عمل لذوى همم وهم: أحمد محمد يوسف، ومحمد على محمد، وعبدالله محمد عبدالله، ورجب كمال أبوالمجد، ومكاريوس خلف توفيق، وأحمد محمد حسانى، وعمرو ذكى رفاعى، وياسر حسن عبدالراضى، وأحمد صبري توفيق، وخلود حسن محمد، وذلك للعمل فى فنادق تيتانيك وماريوت وهيلتون وبريميير لوريف، على مهن: مشرف غرف، وعمال خزينة، وعمال تجهيز وتحضير، وعامل يونيفورم، وسباك، ومراقب أمن، وفني غلايات، كما جرى تسليم 15 شنطة ملابس لشباب من منتجات متدربات برامج التفصيل والخياطة بالمراكز الثابتة والوحدة المتنقلة التابعة للمديرية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، والتي توفرها المديرية للشباب من الجنسين بالمجان طوال العام على المهن التي تحتاجها سوق العمل، في إطار سياسة الوزارة لدمج ذوي الهمم في سوق العمل وتدريبهم للاستفادة من قدراتهم وإمكاناتهم في تنفيذ خطط التنمية.