وزارة العمل: 4 آلاف فرصة عمل للشباب فى ملتقى توظيف بالشرقية

قالت وزارة العمل، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن مديرية عمل محافظة الشرقية نظمت مع شركاء اجتماعيين، أمس الإثنين ملتقى توظيفيا للشباب وفر أكثر من 4044 فرصة عمل للشباب من الجنسين للعمل في 51 شركة قطاع خاص، وذلك بالتعاون والتنسيق مع جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، والاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين تحت رعاية حسن شحاتة، وزير العمل، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وذلك بمقر شركة النساجون إنترناشيونال بالمنطقة الصناعية A1 بمدينة العاشر من رمضان.

وقالت الوزارة إن الملتقى وفر فرص عمل في مختلف التخصصات للعمل في نطاق محافظة الشرقية وخارجها، في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتوفير مزيد من فرص العمل للشباب من الجنسين في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى بما يسهم في تحسين مستويات معيشتهم والحد من معدلات البطالة وذلك بالتنسيق مع العديد من الجهات لتوفير تلك الفرص ومتابعتها للتأكد من شغلها والعمل في نطاق أحكام القانون.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الملتقى شهد فعاليات افتتاحه ياسمين خميس رئيس مجموعة النساجون الشرقيون، والدكتور محرم هلال رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، والمهندس أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، والدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر المهندس، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، وهبة أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، والمهندس علاء منيع رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، والمهندس صبحى نصر رئيس المركز الوطنى للتعليم المزدوج وأمين صندوق اتحاد المستثمرين، والمهندس خالد أبومندور رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية، وخالد الشيخ مدير التشغيل الداخلي بالمديرية، ومحمد الشغنوبي مدير منطقة عمل العاشر من رمضان، ومجموعة من أعضاء مجلس إدارة اتحاد وجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، وممثلى وزارات الصناعة والعمل، ورئيس الجهاز التنفيذى بالمدينة ورئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والغرفة التجارية بالشرقية، وكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة وممثلى الأزهر الشريف والكنيسة، وعدد من مندوبي القنوات الفضائية والصحف الرسمية.

وأوضح أحمد عبد الهادي، وكيل مديرية العمل بالشرقية، في تقرير للوزارة حول فعاليات الملتقى أنه بدأ في استقبال راغبي العمل بالقطاع الخاص في تمام الساعة الثامنة صباحاً، ثم حفل الافتتاح والذي بدأه الدكتور عادل اليماني، المستشار الإعلامي للنساجون، بكلمة أكد خلالها أهمية التدريب وصقل مهارات الشباب من أجل خوض سوق العمل وتضافر كافة الجهود للقضاء على البطالة، وأن العاشر من رمضان هي قلعة الصناعة في مصر، فمساحتها تبلغ 9220 فدانا، وتعتبر إحدى مناطق الجذب الاستثمارى والصناعى فى مصر وتم تنفيذ بها 56 ألف وحدة سكنية وجار تنفيذ 20 ألف وحدة، وجار تنفيذ 1026 مصنعا جديدا توفر آلاف فرص العمل وعددا كبيرا من المشروعات المختلفة، كما جرى استعراض فيلم وثائقى حول الإنجازات التى حققتها الدولة خلال السنوات العشر الماضية برؤية ثاقبة للقيادة السياسية والتى أسفرت عن بناء الدولة المصرية الحديثة بكافة قطاعاتها ومحاربة الإرهاب وعودة الأمن الحقيقى لكافة الأراضى المصرية.

صورة جديدة للتكامل المؤسسى فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

وأضاف وكيل المديرية أنه ألقى كلمة خلال الفعاليات هنأ خلالها الحضور والمشاركين بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف وانتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكداً أن فعاليات الملتقى تعكس صورة جديدة للتكامل المؤسسي في إطار المبادرة الرئاسية الطموحة "حياة كريمة" لتحسين نوعية الحياة، في إطار الجمهورية الجديدة.. كما تضمنت الفعاليات كلمة لياسمين خميس رئيس مجلس إدارة مجموعة النساجون الشرقيون، التي أشادت خلالها بجهود وزارة العمل في كل المجالات، وأكدت أن التعليم والتدريب هما الضمانة الوحيدة للتوظيف وأن مصر تحتاج إلى الموظف المبدع وليس الموظف التقليدى، مؤكدة أن العمل يأتى فى المقام الأول.. كما ألقى المهندس أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة العمل، كلمة أشار فيها إلى جهود وزارة العمل في توفير فرص عمل حقيقية تنفيذاً لتوجيهات الوزير حسن شحاتة كما أضاف أن العمالة جزء لا يتجزأ من رأسمال أى مؤسسة، وأن الاهتمام بالتنمية البشرية هى الضمانة الوحيدة لزيادة الإنتاج.

وخلال فعاليات الملتقى، كرم أوائل طلاب الدبلومات الفنية، وعقب فعاليات الافتتاح تفقد الحضور والمشاركين خلال جولة بأروقة الملتقى عملية تقديم الشباب على فرص العمل المتاحة بالملتقى وعمل حوار مع مندوبي الشركات والشباب من راغبي العمل عن الأجور والمزايا التي تقدمها كل شركة، كما أكد مدير المديرية أهمية متابعة المؤشرات الأولية لنتائج الملتقى وتذليل كل العقبات، مشيراً إلى أن مثل هذه الملتقيات لها دور كبير في توجيه الشباب لدخول سوق العمل فهي تعد البداية لحياة جديدة تحقق لهم حياة كريمة، واختتمت فعاليات الملتقى في تمام الساعة الخامسة عصراً بإقبال كبير من الشباب للحصول على الفرص المتاحة.