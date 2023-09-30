السبت 30 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

براتب يصل لـ 4500 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب

فرص عمل
فرص عمل

أعلنت وزارة العمل عن توافر فرص عمل جديدة للشباب من 21 وحتى 32 سنة، وذلك بإحدى شركات التوكيلات التجارية، وبراتب يتراوح من 3000 إلى 4500 جنيه.

فرص العمل

وتتضمن فرص العمل المتاحة بالشركة، محاسب، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة لديه خبرة سنة.
كما تحتاج الشركة مندوب مبيعات، كهربائي سيارات، منسق مبيعات، وعامل مخازن.
وتشترط الشركة في المتقدم لتلك الوظائف، أن يكون حاصلا على مؤهل عال أو متوسط.

وزارة العمل: دورة تدريبية لفتيات شمال سيناء على مهنة الخياطة

طرق التقديم

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في طريق مصر الإسماعيلية، الإسماعيلية، أو الاتصال على 01283612928.

txt

وزارة العمل ترصد نتائج أعمال تطوير "وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج" (صور)

نشرة التوظيف الدورية 

وكانت قد أعلنت وزارة العمل عن تلقيها طلبات من 34 شركة قطاع خاص على مستوى 11 محافظة لشغل 5702 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوي القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريًا، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر أكتوبر 2023.

فرص العمل الجديدة متوفرة في 11 محافظة هي: القاهرة، الجيزة، الإسماعيلية، سوهاج، دمياط، القليوبية، أسيوط، قنا، الغربية، المنوفية والمنيا.

وفي تخصصات: مدير فرع، رئيس فريق، أخصائى تمويل، محاسبين، مهندسين، مشرفين سكن، أفراد أمن، علاقات عامة، خدمة نزلاء، مندوبي مبيعات، سكرتارية، مندوبي مبيعات، مسئول سلامة وصحة مهنية، فنيي جميع التخصصات، وجميع أعمال الفندقة، عمال خياطة بكل الأقسام، عمال إنتاج، عمال نظافة، وتخصصات أخرى.

وبحسب البيان، تضم النشرة مجموعة من الوظائف لذوى الهمم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ5% من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل.

وزارة العمل فرص عمل شركات التوكيلات التجارية راهب محاسب مندوب مبيعات كهربائي سيارات منسق مبيعات عامل مخازن

مواد متعلقة

وزارة العمل: تدريب شباب البحيرة على مهارات الحاسب الآلي والتكنولوجيا

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: محطات الإسالة توقفت فى 2011 لأن الأشرار خلوا الناس تعمل مظاهرات

"عاشت فى رعب 5 سنين".. صديقة موظفة جامعة القاهرة تكشف السبب الحقيقى لمقتلها

الزمالك يصنع المعجزة برباعية فى الشوط الثانى ويعبر أرتا سولار

حقيقة تأثر مصر بالعاصفة "إلياس".. ومفاجأة بشأن طقس الأسبوع

الكونفدرالية.. أرتا سولار يباغت الزمالك بهدف مبكر فى إياب دور الـ32

الرئيس السيسى يمازح وزير الكهرباء بسبب طلبه للغاز: "ادفع اللى عليك"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

مواهب للبيع

وائل لطفي

حكاية وطن يجب أن يكمل ما بدأه

ماجد حبته

حكاية تسع سنوات

إسراء شوقي

نساء مصر.. «حكاية وطن»

الحسين عبدالرازق

من أقوالهم سلط عليهم

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «٨-١٠»

سارة شريف

محاكمة جولدا

ماجد حبته

تحذيرات هيئة الانتخابات

صور

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

محطة تل أبيب

المزيد

الكابوس الأبدى.. شهادات إسرائيلية حديثة عن حرب أكتوبر: «جحيم وصدمة.. ونتائجها مرعبة»

رغم إجراءات الاحتلال.. 40 ألفًا أدوا صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة