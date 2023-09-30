براتب يصل لـ 4500 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب

أعلنت وزارة العمل عن توافر فرص عمل جديدة للشباب من 21 وحتى 32 سنة، وذلك بإحدى شركات التوكيلات التجارية، وبراتب يتراوح من 3000 إلى 4500 جنيه.

فرص العمل

وتتضمن فرص العمل المتاحة بالشركة، محاسب، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة لديه خبرة سنة.

كما تحتاج الشركة مندوب مبيعات، كهربائي سيارات، منسق مبيعات، وعامل مخازن.

وتشترط الشركة في المتقدم لتلك الوظائف، أن يكون حاصلا على مؤهل عال أو متوسط.

طرق التقديم

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في طريق مصر الإسماعيلية، الإسماعيلية، أو الاتصال على 01283612928.

نشرة التوظيف الدورية

وكانت قد أعلنت وزارة العمل عن تلقيها طلبات من 34 شركة قطاع خاص على مستوى 11 محافظة لشغل 5702 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوي القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريًا، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر أكتوبر 2023.

فرص العمل الجديدة متوفرة في 11 محافظة هي: القاهرة، الجيزة، الإسماعيلية، سوهاج، دمياط، القليوبية، أسيوط، قنا، الغربية، المنوفية والمنيا.

وفي تخصصات: مدير فرع، رئيس فريق، أخصائى تمويل، محاسبين، مهندسين، مشرفين سكن، أفراد أمن، علاقات عامة، خدمة نزلاء، مندوبي مبيعات، سكرتارية، مندوبي مبيعات، مسئول سلامة وصحة مهنية، فنيي جميع التخصصات، وجميع أعمال الفندقة، عمال خياطة بكل الأقسام، عمال إنتاج، عمال نظافة، وتخصصات أخرى.

وبحسب البيان، تضم النشرة مجموعة من الوظائف لذوى الهمم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ5% من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل.